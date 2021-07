Luego de 10 años como presentador de las ediciones de NotiCentro Fin de Semana, Julio Rivera Saniel se integra a la Edición Estelar de NotiCentro como reportero destacado de lunes a viernes.

El periodista, quien firmó una extensión de contrato con Wapa Televisión, solicitó el cambio de horario para mantener su compromiso firme de informar al país y hacer un balance personal para disfrutar más tiempo con su familia.

“Estoy muy contento de haber renovado mi relación con la familia de WAPA que ha sido mi hogar por los pasados 18 años. También, celebro el comenzar una nueva etapa. Tras más de una década como presentador de Noticentro Fin de Semana y con la llegada de mi hija a la escuela, he decidido colocar mi tiempo para ella y mi familia como absoluta prioridad. Por ello, me integro al horario de lunes a viernes, lo que me permite mayor tiempo para mi familia. Agradezco y atesoro esta década frente a Noticentro Fin de Semana, mientras miro con ilusión esta nueva etapa que emprendo con el respaldo de la empresa y listo para continuar aportando contenido de calidad a las ediciones de Noticentro”, expresó el Rivera Saniel.

Además de la Edición Estelar, el periodista, quien también trabaja en radio y prensa, continuará desarrollando contenido, investigaciones e informes especiales para otras ediciones de NotiCentro. Próximamente, se anunciarán nuevos integrantes que se unen al equipo de NotiCentro Fin de Semana junto a Sylvia Verónica Camacho.

“Todos los integrantes de nuestro equipo de NotiCentro son valiosos y capaces de ser presentadores de nuestras ediciones. Estamos evaluando las posibilidades para cubrir ese espacio junto a Sylvia. Julio es un periodista objetivo y respetado que se destacada en todos los espacios de noticias. Como padre, entiendo perfectamente su deseo de compartir tiempo de calidad con su familia y, si tenemos la oportunidad de aportar para que así sea, es un placer darle ese beneficio”, concluyó Rafael Lenín López, vicepresidente y director de NotiCentro.