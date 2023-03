Antes de la pandemia del COVID-19, la puertorriqueña radicada en Orlando, Florida, Omallys Hopper, era conocida entre su grupo de clientas, a quienes atendía desde el campo de la belleza. Sin embargo, con la llegada del –para ese entonces- virus desconocido, le nació el deseo de compartir algunas recetas a través de las redes sociales.

Hoy, después de tres años, la creadora de la marca “Cooking con Omi” cuenta con más de 304 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Gracias a esta comunidad compuesta, en su mayoría, por aficionados de la cocina, la boricua llegó a donde nunca imaginó: el “reality show” internacional “Next Level Chef” de Fox.

A diferencia de muchos de los competidores, la natural de Río Grande no tuvo que pasar por un proceso de audición para ser parte del programa. Para su sorpresa, fue de la misma producción que la contactaron.

“Cuando llegué (al ‘reality’) me di cuenta de que habían solicitado más de 15,000 personas. Yo fui una de las pocas personas invitadas. Es una oportunidad que para nada tenía en planes”, dijo Hopper con entusiasmo en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Lo anterior, asimismo, no ha sido motivo para que la estrella de las redes sociales no lo entregue todo en cada episodio. Si llegara a convertirse en la gran ganadora, la empresaria recibiría un premio de $250,000 y la mentoría del reconocido chef y presentador de televisión británico Gordon James Ramsay.

De igual modo, manifestó, Hopper se siente triunfadora desde que pisó el estudio de grabación por primera vez. A través de su participación, agregó, cumple con un objetivo de vida.

“Me siento súper bien de haber sido parte de algo tan grande. Esto me da la oportunidad de representar a los latinos, a los puertorriqueños, y a las mujeres”, expuso quien es evaluada por los expertos Nyesha Arrington, Richard Blais y Ramsay.

Hasta el momento, “Next Level Chef” ha presentado cinco episodios. Todos, la riograndeña los ha superado con honores. Sin embargo, no todo ha sido dulce en la cocina.

“Lo más complicado ha sido no contar con los ingredientes que acostumbro utilizar. Ya yo tengo mi paleta de sabores. Tienes que entrar a ese almacén con una mentalidad abierta. Tú tienes 30 segundos para coger los ingredientes. Yo diría que lo más duro son esos 30 segundos. Recuerda que estás compitiendo con las otras personas que también están escogiendo”, detalló.

En la conversación, Hopper aprovechó para revelar qué haría con el dinero si se proclama ganadora.

“Si gano, deseo lanzar mi propia marca de productos para cocinar, así como utensilios para la cocina. Quiero estar presente en cada paso que la gente dé en el supermercado”, expresó.

Antes de regresar al estudio a practicar para su siguiente desafío, la puertorriqueña se mostró agradecida por el apoyo del público. Esto, puntualizó, es lo que la ha posicionado en donde está.

“Jamás y nunca imaginé que esto fuera posible. Esto fue algo que yo empecé como una forma de entretenerme. Poquito a poquito se convirtió en algo con mucho propósito. A través del testimonio que las personas me cuentan lo he podido confirmar”, mencionó.

Por otra parte, Hopper reconoció que gracias a las enseñanzas de su abuela materna ha podido desarrollarse en la gastronomía. Por ella, y por ser de ejemplo a otras féminas, seguirá innovando en esta “fascinante” industria.

“Yo tuve muchas mujeres en mi vida que fueron de gran ejemplo para mí. Mi abuelita de parte de mami, ella sembró unas semillas tan lindas en mí, y a mí me hubiera gustado que viera cómo han florecido, porque si no hubiese sido por ella yo no estuviera aquí. De la manera que ella amaba la cocina, sus recetas, es la misma manera que yo trato de enseñarle a mi gente, sobre todo a las mujeres”, dijo.

“Next Level Chef” se transmite los jueves a las 9:00 p.m., a través de Fox.