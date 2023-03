No es un secreto que a Osvaldo Friger le apasiona el séptimo arte tanto como la pintura, el teatro, la música y las carreras de autos. Esto, sumado al talento y originalidad incuestionable del cagüeño, lo ha llevado a posicionarse como uno de los artistas del patio más versátiles y ocupados de estos tiempos.

Para el multifacético artista, de 35 años, su éxito no radica en las habilidades que lo destacan, tampoco se trata de un golpe de suerte. En entrevista con El Nuevo Día, quien inició su carrera actoral a los 16 años, afirmó que sólo es una petición contestada por Dios.

Llegar a este punto de su carrera no ha sido fácil. Antes, el discípulo del reconocido cineasta cubano Pastor Vega, se enfrentó con la desesperanza, el desánimo y las puertas cerradas. Aun así, en su interior, sabía que había nacido para entretener más allá del 100x35.

“Cuando tenía 18 años escribí una carta que se la dediqué a Dios. Yo le decía: ‘Papá Dios, permíteme’, y le hice una lista. Yo todavía no he abierto esa carta y, por el momento, no lo haré, pero entre las cosas que yo recuerdo haberle pedido, era convertirme en el actor que más trabajara. Ahora mismo, creo que soy el único actor puertorriqueño que ha tenido cuatro películas corridas exponiéndose en el cine, una serie en Disney, una serie en Netflix y cuatro proyectos adicionales de forma simultánea”, detalló el intérprete que se formó en la Puerto Rico JC Club Drama Studio y en Teatro Promover, en Miami.

La conversación con este medio sirvió para que, por un instante, Friger echara la vista atrás y recordará cuánto ha crecido y madurado. La mirada retrospectiva sacó a relucir que su primer encuentro con el arte fue a los tres años a través de la pintura.

Además, entre risas, el propietario de la firma Friger Bros reveló el suceso que lo motivó a buscar oportunidades y exposición. Aunque admitió la importancia del público y los fanáticos en la vida de todo exponente, también estableció que el reconocimiento y los elogios nunca deben ser el fin del artista.

“Como a los 15 años, que fue cuando empecé a buscar educarme y que tomé mis primeras clases de teatro y de actuación, yo estaba en un ‘talent show’ de la escuela y vi cómo un grupo de nenas le gritaban a un chamaquito que estaba cantando. Yo sólo miraba y decía: ‘¿Por qué no me gritan a mí así?’ Para completar, una de las nenas que estaba gritando era mi amor platónico”, contó.

Por otro lado, su progenitora, con el fin de evitarle sufrimientos, no desaprovechó ni un momento para aconsejarlo en que dirigiera su futuro laboral hacia otras profesiones. La situación económica familiar y su nacionalidad eran las dos mayores preocupaciones de la madre de tres varones.

Después de recorrer las mejores instituciones dedicadas a la industria en Estados Unidos y México, en el 2008, el integrante de Sancocho Music regresó a su natal Puerto Rico para completar un bachillerato en Comunicaciones en la Universidad del Turabo. Lo que vino después, exclamó, “¡fue pura gloria!”.

En el 2010, Friger dirigió su primer largometraje con el veterano actor Jaime Ruiz Escobar. Sin haber procesado que su sueño se había hecho realidad, surgió la oportunidad de llegar a los hogares de la isla con el programa “Son del Caribe”, el cual dirigió y coanimó junto al salsero Andy Montañez. Esta experiencia lo regresó a Miami donde fungió como director y coordinador de Producción para CTV24.

Tras desempeñar múltiples facetas entre lo abarcadoras que son las artes y la televisión, quien es conocido por terminar sus vídeos y presentaciones con la frase “What?!”, no puede elegir una favorita. El también modelo comentó que cada una encierra su magia y lo llenan de distintas maneras.

“Yo creo mucho en el renacimiento humano y en el renacimiento artístico, y si personas -sin quitarle mérito a un Leonardo Da Vinci- tenían la capacidad de hacer más de una destreza, por qué nosotros, teniendo más herramientas que ellos, no lo hacemos. Entonces soy fiel creyente de eso, de que hay que crear, hay que explorar, hay que ser creativo, hay que inventar y de ahí es que debe salir lo que para cada individuo es mágico”, informó.

En esa línea, durante el 2014, Friger pudo integrar su pasión por los temas automovilísticos con sus conocimientos en la pantalla mediante su rol como director y animador del espacio “Mech Tech Racing”, que se transmitía por Wapa Televisión los miércoles por la noche.

Hoy la filmología del boricua sobrepasa los 15 títulos. Entre estos se destacan “Amnesia”, “Marcelo” y “Gina Yei”. La que despuntó su carrera, sin embargo, fue la primera parte de “Los domirriqueños”, en el 2015, protagonizada por Blas “Sien” Díaz, Stephany Liriano y Fausto Mata.

Para esta producción, Friger compuso la canción oficial “Mofongo y mangú”. “Fue como si Papá Dios la hubiese enviado (la canción). Yo puse el tema y en un momento clave, donde la pareja se besa en la película, yo salgo cantando sobre el beso en la canción”, recordó.

Mientras continúa desarrollando sus marcas relacionadas con los automóviles -Gloss Revolution, Dead Dog Crew y Synergy Factory Detailing Shop- el papá de Osvaldo Antonio Friger expuso que los últimos proyectos que han llegado a sus manos le han regalado una ilusión diferente.

Uno de los motivos, aseguró, es haber podido integrar a su primogénito en la película “Los mecánicos”.

“Yo, cuando conceptualicé la película fue en el 2012 y no es hasta el 2023 que sale. Yo se lo adjudico a dos cosas: una, necesitaba buscar el director de la película, que encontré a Julio Román; y dos, necesitaba a alguien que hiciera de mí pequeño, de nueve años, y mi hijo en ese momento era un nene, y él hace de mí. Él no tiene inclinaciones artísticas y le doy gracias a Dios, no porque yo no quiera que él lo haga, sino porque yo creo que es una industria muy dura, muy difícil y no necesariamente todo el mundo tiene la tenacidad para luchar por esto. Ahora, es un deportista de tres pares”, aclaró con orgullo.

La otra producción a la que hizo referencia es “Barrote Films”, que estrenó esta semana en los cines de la isla. La película de Prophesy Productions, se centra en demostrar cómo Dios puede transformar la vida de cualquier persona a través de la fe y las artes.

La comedia, también dirigida por Román, cuenta con la participación de Robert Amaya (“Courageous”, “War Room”), Juan de Montreal, Joann Polanco, Jaime Colón, Scottie Durán, Jorge Antares, Gaby Alicea, Indiomar, Keropi Sánchez, José Manuel, Leonardo Castro, Amanda Rodríguez, Coralis Mena, Jennifer Vázquez, Pedro “Quique” Puig y Friger. También participaron confinados reales.

Entre tanto, el actor agradece la oportunidad de poder llegar a un público más joven a través de la serie “Gina Yei”, protagonizada por la artista boricua Didi Romero. Sin embargo, los deseos no terminan en la lista de este soñador empedernido.

Mientras visualiza un futuro como compañero de reparto de Kevin Darnell Hart y Dwayne Douglas Johnson en una gran producción de Hollywood, su mente comienza a crear la historia de unos superhéroes boricuas que podrían apoderarse de la pantalla en algún momento.