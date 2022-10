Esta tarde, a las 4:00 p.m., Telemundo Puerto Rico transmitió el primer programa de “¿Qué Dicen los Famosos?”, la nueva propuesta de la cadena televisiva en español. El “show”, conducido por el actor mexicano, Rodrigo Vidal, también sirvió para reunir a algunos integrantes de “La Casa de los Famosos 2″ como Laura Bozzo, Daniella Navarro, Natalia Alcocer y Luis “Potro” Caballero.

La diversión aumentó cuando presentaron al equipo contrincante compuesto por figuras de “Top Chef VIP”. Se trató de Zuleyka Rivera, Aída Cuevas, Mauricio Islas y Lambda García.

En esta ocasión, las estrellas compitieron por un gran premio en efectivo de $5,000 que debió ser donado a una fundación que lo necesitara. En este primer episodio, el equipo ganador fue el que lideró Bozzo.

El grupo, que convivió junto por algunos meses ante las miradas de millones de televidentes, eligió al St. Jude, hospital especializado para niños y adolescentes con cáncer, para que recibieran el dinero que ganaron.

“Muy bien, yo me he quedado conmovida con las palabras de este equipo de ‘Top Chef VIP’. Nosotros no nos amamos tanto. Nosotros somos una familia disfuncional. Nosotros nos amamos, nos peleamos y nos agarramos por los pelos”, sostuvo la anfitriona del desaparecido programa “Laura en América”.

Luego, Bozzo acudió a sus redes sociales para expresar su alegría de participar en el programa. Además, reafirmó el compromiso del espacio de ayudar a quienes lo necesitan.

“Los verdaderos ganadores son los niños con cáncer del hospital de St. Juge, feliz por ellos, hacen una labor maravillosa. Me encantó poder colaborar y vamos con todo. Bendiciones”, escribió Bozzo.

Para ganar el juego, cada equipo tendrá que contestar preguntas sobre la vida cotidiana que respondieron 100 latinos que fueron previamente encuestados en Estados Unidos.

“Nos emociona presentar este formato tan exitoso y de continuar ofreciendo lo mejor del entretenimiento para toda la familia en el horario estelar de los domingos con el debut de ‘¿Qué dicen los famosos?’”, dijo Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. “Estamos muy felices de tener a Rodrigo Vidal como presentador de este programa. Se ha ganado el corazón de nuestros televidentes con su carisma e ingenio en programas como ‘La Suerte de Loli’ y ‘Top Chef VIP’, y estamos seguros de que seguirá cautivando al público en esta nueva faceta”.