Esta noche, una vez concluyera la última gala de nominación de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, se daría a conocer el nombre del segundo finalista del “reality show” de Telemundo, pero no fue así. Luego de que cada habitante pasó por el confesionario para emitir su voto, la suma terminó con un triple empate que los puso a todos en peligro de abandonar la competencia.

La única famosa que no tendrá que enfrentarse a la votación del público es la actriz mexicana Ivonne Montero, quien el pasado lunes ganó un pase directo a la gran final que se celebrará el 8 de agosto. Así las cosas, para Laura Bozzo, Salvador Zerboni, Daniella Navarro, Toni Costa o Nacho Casano podrían ser sus últimos días dentro de la mansión.

Esta semana, a diferencia de las anteriores, no hay líder de la semana, por lo que ninguno de los nominados podrá ser salvado. De igual forma, no será hasta el lunes que los seguidores de “La Casa de los Famosos” sabrán quiénes compondrán la final y lucharán por los $200,000.

En las redes sociales, muchos han comenzado a comentar su deseo de ver a Bozzo y a Navarro fuera de la mansión. Esto, en gran medida, a los eventos violentos que las involucran a ambas.

Ayer, en el espacio conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego se difundieron algunos visuales de la presentadora peruana que han recibido el rechazo del público. El primero de ellos fue cuando la conductora del desaparecido programa “Laura en América” destruyó la sirena que Montero había hecho con frijoles para su hija.

Mientras tanto, en otro segmento, con la ayuda de Navarro, la animadora tiró al piso varias de las pertenencias de Montero. “En la cara, mira lo que me acaba de hacer Ivonne. Me acaba de romper mis cosas en mi cara”, se le oye decir a Bozzo. “Pero yo no tengo por qué aguantar que la señora empuje mis cosas”, agregó mientras lanzaba las pertenencias de su contrincante.

“Tan finas la Sra. Laura y Daniella. Si Ivonne reacciona es por algo, Zerboni lo está confirmado”, “Y miren que Ivonne les ha aguantado muchas ofensas e insultos, que no cualquiera lo haría pero todo tiene un límite. Laura y Daniella le colmaron la paciencia”, son dos de los muchos comentarios que escribieron en la cuenta de Instagram de Telemundo Realities.