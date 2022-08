El refrán popular “lo que es para ti, aunque te quites. Lo que no es para ti, aunque te pongas” pudiera considerarse testimonio en la vida la actriz puertorriqueña Natasha López quien hizo este año su debut actoral en la serie “The Time Traveler’s Wife” en HBO.

La historia de López para obtener la codiciada oportunidad actoral es de esas en las que se apunta hacia una dirección y se llega por otra vía a la meta.

La joven actriz es natural del oeste de Puerto Rico, específicamente de Aguada, y hace una década emigró a Miami, luego de trabajar en el 2012 en la radio local en la emisora La Mega (106.9 FM). Su deseo en ese entonces era convertirse en cantante. En la isla interpretaba “jingles”. López apostó a la música se radicó por cinco años en Miami con el sueño de convertirse en una figura de la canción.

Pero López tuvo un accidente de auto en el 2015, fue operada de la espalda y estuvo dos años en su proceso de recuperación. En medio de la rehabilitación regresó a Puerto Rico y se tuvo que enfrentar a la devastación del huracán María. Fue en el 2017 cuando decidió postergar su deseo de ser cantante porque “no pasó nada” y se mudó a Nueva York a explorar suerte en la actuación.

“A mí la gente me decía ‘¿cómo te vas a ir ahora con 25 años a buscar oportunidad en la actuación? Estás vieja y nunca has actuado’. Me fui porque actuar es para todas las edades. Me fui y mi amiga me permitió quedarme en un cuartito bien pequeño y a los tres días conseguí trabajo de mesera. Nueva York es bien caro. Eso sí yo tenía claro que quería actuar pero yo no conocía a nadie que me ayudara ni sabía por dónde empezar”, contó entre risas.

Una vez le explicaron cómo podía empezar a preparar una escena grabada que se presenta en conjunto con audiciones, López comenzó a tomar clases de actuación virtuales hasta que un día recibió la llamada de un agente que le informó que ABC Network había visto esa primera escena y le interesaba. López nunca había actuado ni siquiera en la escuela.

“Yo no sabía de qué me hablaban. Ese agente me dijo ‘si firmas conmigo ya el martes vas a poder asistir a ABC. Me dieron una escena de ‘Jane The Virgin’. La hice y creo que al no saber lo que estaba pasando no tenía ni nervios. Después que hago la escena me dijeron ‘te queremos invitar a que hagas el Showcase de diversidad de ABC de todos los años’. Dije que sí, pero no sabía ni que era eso. Se trata de las audiciones bien fuertes de ellos que solo escogen 12 entre 5,000 entradas. Entré con los 12 finalistas y me reuní con un montón de agentes y nadie me quería porque no tenía ninguna experiencia. Me firmó un agente y terminé haciendo tres ‘callback’ de ‘In the Heigths’ y eso fue mi primera actuación”, detalló la joven que en Puerto Rico solo tomó cursos cortos de actuación con Amneris Morales y el fenecido Walter Rodríguez.

La gran oportunidad

Durante la pandemia de COVID-19 desde agosto de 2020 a mayo de 2021 se mantuvo tomando clases en línea de actuación y talleres virtuales. En medio del proceso de tomar clases de actuación, trabajar en empresas corporativas se fijó a la meta de abril 2021 como el tiempo para emprender un nuevo rumbo y olvidarse de la actuación. Sentía la necesidad de descartarlo y claudicar la meta, ya que “estaba cansada con la industria y no pasaba nada”.

El 30 de marzo de 2021, López recibió una llamada inesperada que le cambió la vida. Le comunicaron que el director de la serie “The Time Traveler’s Wife” quería que hiciera un “callback” (cuando llaman para audicionar de nuevo) y lo hizo y obtuvo el rol en la producción que la he dado visibilidad en ámbito actoral en Nueva York.

López interpreta en la serie a “Charlisse”, quien es la mejor amiga de “Clare Abshire”, personaje protagónico que realiza la actriz Rose Leslie.

La boricua se encuentra a la espera de conocer si cuándo comienza el rodaje de nueva temporada de la serie “The Time Traveler’s Wife” en HBO.

Una de las cosas que le enorgullece grandemente es que el personaje pudo ser adaptado a su identidad como puertorriqueña, ya que el originalmente era una mujer filipina.

“No había nada de español en el personaje y obvio es inglés, pero cuando me pongo nerviosa me sale el español y hablé con el escritor para explicarle esta parte y me dio la libertad de improvisar algunas frases o señales. De verdad que es un orgullo ser parte de esta producción”, relató la actriz que de haber una segunda temporada tendría una mayor presencia ya que su personaje pasaría a convertirse en una de las protagonistas.

Por lo pronto sigue audicionando para diversos proyectos de televisión y cine. “Esto se trata de perseverancia y lo que está para ti está para ti. Ahora lo veo todo distinto; es una oportunidad de trabajar y me estoy disfrutando el proceso . Si me dan un personaje es sacar lo distinto y disfrutar. Eso es lo que realmente quiero”, concluyó la actriz.