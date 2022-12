La llegada al Canal 2 del reconocido agricultor, Douglas Candelario, sin duda, fue una de las grandes sorpresas del “Telemundo Puerto Rico Upfront 2023″. Una semana después de la noticia, el natural del barrio Amelia, de Guaynabo, entiende que la encomienda como parte de la producción de “Hoy Día Puerto Rico” es grande. Sin embargo, al recibir con mayor intensidad el cariño del público, el también atleta dice estar en deuda con sus seguidores.

“Y ese cariño lo voy a retribuir al doble. Voy a estar haciendo un montón de proyectos que todos hacemos en la casa bien o mal. A todos se nos rompe un tubo, queremos pintar una pared, hacer el jardín o reemplazar una bombilla”, comenzó con entusiasmo el anfitrión del segmento “Cosas de Douglas” que estrenará el próximo lunes, 12 de diciembre.

El nuevo espacio se transmitirá los lunes, miércoles y viernes a las 8:30 a.m.

Candelario, expresidente del Colegio de Agrónomos, se despidió recientemente de Wapa Televisión, donde colaboró por los pasados 20 años. De esta manera, quien también se dedicó a la docencia en la Universidad del Sagrado Corazón y la Universidad Interamericana, se suma a la lista de talentos que dieron el salto del Canal 4 a WKAQ-TV. Entre ellos, Ivonne Orsini, Ramón “Gatto” Gómez y Otto Oppenheimer.

PUBLICIDAD

"Hoy Día Puerto Rico" es conducido por Ivonne Orsini y Ramón "Gatto" Gómez. (David Villafane/Staff)

El jardinero paisajista aseguró que la transición no ha sido fácil. De igual manera, esta nueva oportunidad en la pantalla, contó, está en sintonía con sus planes y visión de futuro.

“Yo estoy extremadamente agradecido. Estoy tan agradecido de mi pasado en televisión como comprometido con lo que viene”, puntualizó.

Candelario adelantó que, en su mente, tiene una agenda de temas para los próximos ocho o diez programas. Las ideas son muchas, afirmó, y la mayoría han nacido de su amor por Puerto Rico, su flora y su fauna.

“La duración del segmento variará por día. Por ejemplo, quizás en un segmento hable cinco minutos de cierta orquídea. En otra ocasión tal vez pinte un cuadro o diseñe una artesanía. Esos días comenzaré la obra en el estudio, despediré mi sección y me quedaré en el Canal trabajando y el próximo día presentaré el resultado final”, detalló mientras añadía que “ningún tema o proyecto quedará inconcluso”.

A través de los años, Candelario ha podido demostrar su versatilidad innata. Además de sus trabajos manuales, también ha escrito para medios impresos como El Nuevo Día y Primera Hora, es autor de los libros “Así lo hago yo”, “Un huerto en casa”, “Otro huerto en casa” y “Mil y una respuesta” y ofrece talleres de jardinería paisajista y huertos caseros. Es atleta y hasta diseñó el logo del segmento que presentará en Telemundo.

Hoy, quien ha compuesto temas musicales para Victoria Sanabria y José Nogueras, afirmó -al menos- haber intentado todo lo que ha querido ser en la vida. “Así me mantengo ocupado, ejercito todo mi cuerpo y no me quedé con el deseo de haberlo hecho. Si no funcionó, no funcionó”, pronunció.

PUBLICIDAD

José Cancela, presidente de Telemundo Puerto Rico, invitó a una conferencia de prensa para dar a conocer todos los detalles "Cosas de Douglas". (David Villafane/Staff)

Esta mañana, en el Estudio 4 de Telemundo, que se ha convertido en el “Estudio de los Lanzamientos”, se celebró una conferencia de prensa para dar a conocer los planes de este visionario con el programa matutino liderado por Orsini y Gómez. Allí estuvieron los presentadores del programa; la vicepresidenta del Departamento de Noticias, Dialma Santiago; la productora de “Hoy Día Puerto Rico”, Sheysa Ojeda; el presidente del Canal, José Cancela y Oppenheimer.

Todos tomaron la palabra con alegría y entusiasmo ante la integración de Candelario al equipo.

“‘Hoy Día Puerto Rico’, para nosotros, ha sido un programa que le ha dado un color diferente al Departamento. Así como Alexandra (Fuentes), en su época, nos lanzó a hacer otras cosas. ‘Hoy Día’ le ha dado ese toque diferente a nuestro departamento y estamos muy orgullosos por lo que han logrado desde el pasado año, pero queremos seguir reforzando, queremos seguir añadiendo a esa chispa de Gatto e Ivonne”, comentó Santiago.

Gómez, por su lado, añadió: “Con esa gran personalidad y carisma que tiene Douglas, la gente lo quiere muchísimo. Qué bueno que la familia de ‘Hoy Día Puerto Rico’ sigue creciendo, que la familia de Telemundo sigue creciendo y algo bien importante, que tanto Ivonne Orsini como este servidor lo vamos a gozar”.