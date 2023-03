El “influencer” colombiano José Rodríguez se convirtió ayer en el líder de la décima semana de “La casa de los famosos 3″ e invitó a su amigo, el mexicano Raúl García, a la “suite”.

Según el exintegrante de “Acapulco Shore”, su decisión estuvo basada en una conversación que tuvo con el jardinero donde reveló que “no había tenido un amigo heterosexual”. La invitación, además, fue el regalo de cumpleaños de Rodríguez para García.

Rodríguez, quien reúne más de 166 mil seguidores en su cuenta de Instagram, ha sido nominado en seis ocasiones para abandonar la competencia. De igual manera, el colombiano ha sido salvado tres veces por el líder de la semana y otras tres por el público.

El joven de 26 años, natural de Cali, también se destaca como bailarín y modelo. De acuerdo con la cadena de televisión hispana, Rodríguez suele usar sus redes sociales para mostrar un poco de su vida saludable, donde el ejercicio y una buena alimentación son parte fundamental de su rutina.

“Vengo del mundo de los ‘realities’ donde siempre doy de qué hablar. Me considero muy divertido, extrovertido y muy mujeriego. Yo no soy falso, y cualquier incomodidad se me nota. No me gustan las mentiras, y si digo algo es porque las cosas son así. Mi objetivo es claro, mi objetivo es ganar”, indicó el caleño antes de ingresar a la popular mansión.