Luego de su corta estadía en “Big Brother Brasil”, la “influencer” mexicana Dania Méndez se reincorporó anoche a “La casa de los famosos 3″ de Telemundo. La llegada de la también presentadora coincidió con la renovación de votos matrimoniales de Juan y Brenda Rivera, por lo que sus compañeros la recibieron con sus mejores galas.

“La verdad para mí fue algo muy fuerte, inesperado”, comentó sobre el suceso en el que se vio involucrada y que terminó con la expulsión de dos concursantes de la versión brasileña del formato. “Pero bueno respetando las leyes de allá y también agradeciendo cómo cuidan a la mujer y cómo cuidan todo y respetando. La verdad para mí fue bien complicado porque de algo quizá que estaba en diversión se volvió algo de una manera u otra no esperado y pues de una manera u otra con sentimientos muy, o sea feliz, luego triste, altibajos, pero pues bueno procesando y echándole ganas y aprendiendo de cada situación”, agregó.

Aunque Telemundo pareció dar el asunto por concluido con la gala de ayer, en Brasil no es así. Según informes de la Policía Civil de Río de Janeiro, el presunto caso de importunación sexual contra la “influencer” sigue su curso.

Asimismo, CNN Brasil informó que las autoridades esperan escuchar esta semana los testimonios de las dos personas que tuvieron comportamientos inapropiados con Méndez: el cantante MC Guimê y el luchador “Cara de Sapato”. También, la delegada Viviane Costa dijo al medio televisivo que envió una carta a TV Globo, la cadena brasileña responsable de “Big Brother Brasil”, pidiendo las imágenes completas sin cortes de todo lo que se grabó durante la fiesta del pasado miércoles en la que sucedieron los hechos.

“Agentes locales analizarán las grabaciones para entender el contexto de las supuestas prácticas delictivas de los dos investigados”, informó CNN Brasil. “Después de analizar las imágenes y los testimonios, la delegada decidirá los pasos a seguir”.

Méndez no estaría obligada a declarar

En una entrevista con CNN Brasil, la presidenta de OAB Mulher RJ, entidad máxima de representación de los abogados brasileños, Flávia Pinto Ribeiro, declaró que las acciones protagonizadas por MC Guimê y “Cara de Sapato” “son actitudes claras y nítidas del delito de importunación sexual” y subrayó que la víctima no estaría obligada a declarar.

“Las imágenes hablan por sí solas. El cambio de ley es importante porque antes era una acción privada en la que dependía de la víctima presentar una denuncia. Y hoy la importunación es un delito de acción penal pública incondicional, es decir, el Ministerio Público es el titular de esa acción. La víctima no necesita ser oída”, explicó.

Cara a cara con Arturo Carmona

En la noche, a través del “livestream” del “reality show” disponible en telemundo.com, la exintegrante de “Acapulco Shore” conversó una vez más con Arturo Carmona sobre el futuro de su relación.

“Esta no soy yo. Yo soy una mujer espontánea, divertida, gritona, loca. Tú ya viste, me gusta perrear hasta el piso, y me gusta bailar, y me gusta divertirme”, dijo la “influencer”. “Nada de lo que has dicho hasta ahorita me molesta, al contrario, es parte de estar conociéndote”, respondió el galán de telenovelas.

En la extensa conversación, ambos concluyeron que intentaron de todo por salvar su afinidad, sin embargo, no fue posible mantenerla. Carmona, quien está nominado para abandonar la competencia esta noche, aseguró que, de prevalecer, continuará atento y amable con la “influencer” porque es parte de su esencia.

Méndez, de la misma manera, puntualizó que no dejará de tener atenciones como servirle el café en las mañanas porque así es ella, “una mujer amable, una mujer que le gusta (ser así)”.

Noche de eliminación

Finalmente, esta noche, se conocerá el nombre del participante que por decisión del público tendrá que abandonar la competencia. Madison Anderson Beríos, José “Pepe” Gámez, Jose Rodríguez, Osmel Sousa y Carmona podrían estar viviendo sus últimas horas en la mansión.

Patricia Navidad, por su parte, fue la afortunada de disfrutar dos beneficios del líder de la semana, Raúl García. Primero, el martes, el mexicano la invitó a subir a la “suite del líder”. El viernes, de igual forma, la salvó de la eliminación.