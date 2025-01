Llegan los Golden Globes con “Emilia Pérez” y “The Brutalist” como nominadas

View this post on Instagram

Aunque las películas que presentará Glaser no fueron tan vistas como “Oppenheimer” y “Barbie” el año pasado, el espectáculo promete mucho poder estelar de Hollywood . Entre los nominados se encuentran Zendaya, Timothée Chalamet, Angelina Jolie, Daniel Craig, Denzel Washington, Ariana Grande, Cynthia Erivo y Selena Gomez.

El musical de Netflix de Jacques Audiard “Emilia Pérez” llega como la principal nominada, con 10 menciones, seguido por la épica de la posguerra “The Brutalist” (“El brutalista”) de Brady Corbet, con siete, y el thriller papal “Conclave” de Edward Berger, con seis. Entre las series más nominadas están “The Bear”, “Shogun” y “Only Murders in the Building”.

A continuación, algunos puntos clave para los Golden Globes hoy:

Justo días antes de los Globos, Blake Lively demandó al director de “It Ends With Us” (“Romper el círculo”), Justin Baldoni, y a varios más vinculados al drama romántico, alegando acoso y una campaña coordinada para atacar su reputación por haber hablado sobre la forma en la que fue tratada en el set. Baldoni, quien niega las acusaciones, se unió a una demanda que señala al The New York Times de difamación por su historia sobre las alegaciones.