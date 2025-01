Todo sobre los Golden Globes 2025

¿Quién será el anfitrión de los Golden Globes?

¿Quiénes están nominados para los Golden Globes este año?

Steve Martin está nominado por cuarto año consecutivo en la categoría de mejor actor de televisión en una serie musical o de comedia por “Only Murders in the Building”. Es su novena nominación y podría ser su primera victoria en los Globos.

¿Quién presenta?

¿Qué son los Golden Globes?

Nominados dobles

Gomez está nominada tanto por la mejor actuación de una actriz en un papel secundario por “Emilia Pérez” como por la mejor actuación de una actriz en una serie musical o de comedia de televisión por “Only Murders in the Building”.

¿Quién recibirá el premio Cecil B. DeMille?

La actriz ha recibido elogios por varios personajes convincentes en películas como “The Help”, “Ma Rainey’s Black Bottom” y “Doubt”, mientras cautiva a las audiencias de televisión a través del drama de suspenso legal “How to Get Away with Murder”.