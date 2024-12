“Emilia Pérez” y “Wicked” podrían brillar en las nominaciones a los Golden Globes del 2025

Por su parte, el británico Hugh Grant suena entre los favoritos a liderar las nominaciones a mejor intérprete en una terna que podría disputarse junto a Jesse Eisenberg (”A Real Pain”), Jesse Plemons (”Kinds of Kindness”), Glen Powell (”Hit Man”) o Ryan Reynolds (”Deadpool & Wolverine”).

Favoritas de drama

A esta contienda podría sumarse Tilda Swinton por “The Room Next Door”, el drama del español Pedro Almodóvar; o la icónica Nicole Kidman , quien podría alcanzar su décimo octava nominación por “Babygirl”.

Viejas conocidas y nuevas por conocer

Las categorías televisivas tienen en la mira series de Netflix como “Baby Reindeer” o “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” , cuyo furor ha logrado replantear el caso y la opinión pública de los hermanos Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez.

La colombiana Sofía Vergara podría compartir categoría a mejor actriz en una serie limitada por “Griselda” junto con Natalie Portman (”Lady in the Lake”), Cate Blanchett (”Disclaimer”) o Jodie Foster (”True Detective”).

“Hacks” y la última temporada de “The Bear” podrían revivir otro duelo de titanes similar al de los Emmy de este año en la competición por el Golden Globe a mejor serie de comedia, donde también cabrían “Agatha All Along”, “Only Murders in the Building” o “Abbott Elementary”.