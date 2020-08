Desde el próximo lunes, 31 de agosto, a las 8:00 a.m., el licenciado Luis Dávila Colón se integrará al programa “Nación Z” de Spanish Broadcasting System (SBS) Puerto Rico.

“Estoy muy agradecido por la confianza que SBS Puerto Rico ha depositado en mi trabajo. Mi compromiso con ustedes es firme y ahora desde mi nueva casa, estaremos discutiendo y analizando todos los asuntos que impactan a todos los puertorriqueños”, dijo Dávila Colón a través de comunicación escrita.

Nación Z -que se emite de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. a través de Zeta 93 FM y de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. por la pantalla de Mega TV- cuenta con la participación del licenciado Leo Aldridge, la periodista Limarys Suárez y el profesor criminalista Jorge Suárez.

Dávila Colón precisó que “vamos a darle continuidad a todas las propuestas de los candidatos que se están postulando para estas elecciones. De la misma forma, estaré fiscalizando a cada uno de los políticos que nos representan destacando sus fortalezas y debilidades para que sea el pueblo quien tome la determinación de manera inteligente e informada de elegir al mejor candidato”.

La contratación del licenciado se da luego de que a mediados de junio Univisión Puerto Rico cancelara el programa “El Azote” por el uso de expresiones racistas. Desde entonces, el analista se mantuvo en contacto con su audiencia a través de su cuenta oficial en Facebook, con una propuesta que llamó “La covacha”.

“Es un honor contar con la veteranía del licenciado Dávila Colón. En estos momentos críticos que vive el país, la audiencia busca conectarse con periodistas serios y con credibilidad que puedan seguir y escuchar”, expresó por su parte Sixto Pabón, vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico.