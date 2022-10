El verano del 2021 será recordado por muchos como uno de grandes cambios en la televisión nacional. Entre tantos, sin duda, el más que llamó la atención fue la salida del licenciado Jay Fonseca de Telemundo Puerto Rico.

Al principio, resultó casi imposible imaginar que una de las figuras más prominentes del Canal 2, literalmente, de la noche a la mañana ya no formara parte del medio televisivo donde lideraba varios segmentos y hasta tenía su propio programa. Durante un período de 12 años, el también analista presentó “La Opinión de Jay” en “Telenoticias 4PM”, realizó intervenciones diarias en “Día a Día” y estuvo al mando de “Jay y sus Rayos X”, que se transmitía los martes a las 10:00 p.m.

Según transcurrieron las semanas, se confirmó que la renuncia del abogado formaba parte de su nueva faceta como talento y productor de Wapa Televisión. Telemundo, por su lado, no se quedó de brazos cruzados y movió sus fichas.

En sustitución de Fonseca, a “Día a Día” llegó el periodista y analista político Luis Enrique Falú. El comunicador, en entrevista con El Nuevo Día, reveló que cuando comenzó labores -hace un año y medio- en el programa vespertino un sentimiento de temor se apoderó de él.

“Jay es excelente y trabajamos juntos en un momento determinado en radio. Cuando yo comencé acá en ‘Día a Día’ dije ‘cómo la gente me verá, porque voy a sustituir a Jay Fonseca’ y pensé que iba a haber resistencia, pero, gracias a Dios, la acogida que me ha dado el público ha sido bien bonita. Yo estoy sumamente agradecido que el pueblo ha entendido que son estilos distintos, que somos personas con diversas maneras de trabajar la información y poquito a poquito he visto que la gente ha ido acostumbrándose a mi estilo, lo que le agradezco enormemente. Ellos saben que yo estoy para ellos en todo momento y ese es nuestro norte como tal”, expuso.

Aunque ya había producido su propio espacio televisivo dedicado al análisis de temas de interés, su integración al “show” conducido por Raymond Arrieta, Dagmar Rivera y Gil Marie López supuso una experiencia nueva y diferente al tratarse de un programa tipo revista.

Adaptarse al equipo, que también está compuesto por la chef Noelián Ortiz y el libretista Carlitos Ramírez, lo describió como un “reto”, en el buen sentido de la palabra. De igual forma, aprovechó para enaltecer las cualidades de sus compañeros.

“Tú estás participando en un programa donde hay personalidades que todo el pueblo de Puerto Rico conoce por muchos años y, de momento, tú llegas nuevo a ese grupo y entonces tienes que insertarte a lo que ellos hacen. Ellos son bien rápidos a la hora del entretenimiento y yo soy un poquito más pausado, pero ya poco a poco me he ido acoplando, ya más o menos estoy entendiendo la dinámica de cada uno, cómo es Raymond, cómo es Dagmar, Gil Marie, los muchachos...”, aseguró.

Como periodista, Falú vive en constante consumo de noticias e información que, en ocasiones, puede representar una carga emocional. A través de su participación en “Día a Día” también ha encontrado una nueva manera de bajar revoluciones y relajarse un poco.

“La verdad que es una experiencia bien gratificante para mí, porque además de hacer análisis serio, pues de vez en cuando entro y participo en una especie de programa un poquito más relajado y eso hasta me ayuda a liberar un poco el estrés de lo que son las noticias en este país. Tú sabes que aquí (en Puerto Rico) las noticias están 24/7″, enfatizó.

Un rol importante

Ante situaciones como la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, los contratos ilegales en el gobierno, la corrupción rampante, Falú subrayó la importancia de que se continúen abriendo espacios y talleres dedicados al análisis y la fiscalización. Solo de esta manera, incluyó, la ciudadanía podrá adquirir las herramientas para tomar decisiones sabias cuando le toque elegir a los próximos gobernantes.

“A veces yo escucho a la gente decir que hay mucha noticia y que eso abruma. Pero es sumamente importante que el pueblo esté bien atento a lo que ocurre en nuestra sociedad. Si el pueblo está más atento, está más pendiente a quiénes le entregamos la confianza, que al final del camino lo que van a hacer es administrar nuestro dinero, pues mira, vamos a poder tomar mejores decisiones. Estos espacios han ayudado al pueblo a concienciarse un poco más de cómo funciona el gobierno y de cómo el gobierno administra el dinero, que son nuestras contribuciones”, expresó.

En esa línea, el analista comentó que mientras el puertorriqueño continúa recibiendo más información y análisis, tiene más conciencia de las personas a quienes le delegan el poder. Falú aprovechó para enviar un mensaje a los líderes actuales y a quienes aspiran serlo.

“Político que se desvíe de hacer las cosas correctas, de administrar de manera bien, que sepa que va a perder las elecciones, porque ya la gente ha aprendido que al final del camino ellos trabajan para nosotros. Nosotros no somos súbditos de ellos y cuando la gente tiene la información correcta, puede escoger mucho mejor, puede llevar candidatos a diversas posiciones, a funcionarios que le respondan mejor a ese pueblo”, exteriorizó.

Como puertorriqueño, al comunicador le preocupa la escasez de oportunidades laborales para la juventud. Esta situación, a su vez, ha provocado un éxodo de profesionales esenciales para el futuro.

“Eso va unido al planteamiento de que me preocupa que Puerto Rico cada día sea un país más viejo porque esa es la población que va a necesitar mayores recursos, mayor atención del gobierno: necesidades de salud, de atención y de compañía. Con esta emergencia del huracán Fiona hemos visto cómo en égidas prácticamente no había nadie disponible para resolverle a esa población”, apuntó.

Datos curiosos

¿Prefiere la radio o la televisión?

“Pues fíjate, no tengo una preferencia como tal porque hago prácticamente lo mismo. Es comunicar, es transmitir información, es poder ayudar al ciudadano. Lo que cambia es el medio. En televisión, pues tenemos cámara, en radio, pues los micrófonos, pero básicamente se hace lo mismo”.

¿Cómo surgió la frase ‘señor, señora’?

“Es algo que se acostumbra decir en la radio. Un día, estando al aire, de momento se acerca la cámara y digo ‘oiga, señor, señora’ y los muchachos empezaron a repetirlo. Y ahí se quedó, lo que le quitamos fue el ‘oiga’. La gente me ve en la calle y antes de saludarme me dicen ‘señor, señora’”.