La actriz y presentadora del programa “La Movida” de Mega TV Marisol Calero Font “ha mostrado una gran mejoría... y hoy comienza 8 días de grandes riesgos” en su recuperación tras ser sometida a dos operaciones de emergencia a raíz de un aneurisma cerebral.

Fue la productora Ivonne Class quien ofreció información más reciente sobre la salud de Calero Font, quien permanece recluída desde el jueves en el Hospital HIMA San Pablo en Caguas, y reiteró su pedido de oración por la recuperación de la artista.

“Buenos días, Marisol ha mostrado una gran mejoría. Los médicos dicen que hoy comienza 8 días de grandes riesgos y lo único que tengo para combatir ese gran riesgo es la promesa del salvador. El que me conoce sabe que he sido una mujer cristiana desde que nací, y toda mi vida he tratado de dar un testimonio de vida, sin tratar de imponerle a nadie mi fe ni creencia. Por esa razón, les pido que aunque no sean creyentes si desean ayudarnos lean con fe y compartan este versículo de la biblia que es una promesa de 150 años antes que naciera nuestro salvador y redentor.

Isaias 53:5

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.

Si tienes fe en que el Señor puede hacer el milagro repítelo y por favor compártelo, si me has escrito para saber cómo me puedes ayudar esta es la única madera que puedes ayudarla y ayudarme. A todo Puerto Rico y toda la familia y amigos de florida y USA mi agradecimiento por tanto tanto amor. Tengo la certeza que anunciaremos un milagro!!!”, escribió Class en su página de Facebook.

Ayer, la relacionista de Mega TV, Michelle Torres, confirmó que la actriz “está consciente y estable a la espera de más detalles de parte del equipo de médicos”.

Familiares, amigos y colegas de la artista solicitaron la donación de plaquetas que se lleva a cabo en el Banco de Sangre de Servicios Mutuos frente al Hospital Auxilio Mutuo y en otros centros en Guaynabo, Bayamón y Caguas.

“Seguimos en oración por la salud de nuestra querida Marisol. Estamos muy agradecidos, pero tenemos que seguir orando y donar plaquetas en los diferentes centros que hay en la isla”, sostuvo Torres.

El viernes, un grupo de cantantes, actores, actrices y figuras gubernamentales realizaron un programa especial de “La Movida” en honor a Calero.