Durante los pasados 10 años la televisión nacional ha pasado por una serie de procesos que la transformaron. Ese mismo período ha transcurrido desde la última vez que Juan Ramón Abrams Quiñones, mejor conocido como “Junior Abrams”, fue contratado para trabajar en el medio que lo vio formarse desde 1975.

Con su participación como copresentador –junto a Jailene Cintrón- en el programa “Desde mi pueblo”, de Puerto Rico TV, quien fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Vega Baja en el 2014, se despidió de las cámaras para descansar y atender su salud. Sin embargo, como la vida da tantas vueltas, desde la tarde de ayer, jueves, el locutor y libretista de 68 años inició una nueva faceta como parte del vespertino de Wapa Televisión, “Pégate al mediodía”.

Su nombramiento como sustituto del presentador Fernando Arévalo en el segmento “Análisis neutrar” junto a “Don Eleuterio” -personaje interpretado por el productor Emmanuel “Sunshine” Logroño- ha provocado que Abrams Quiñones se sienta “nuevo” y “revivido”, describió en entrevista con El Nuevo Día minutos después de acabar la primera intervención del espacio conducido por Natalia Rivera, Carlos Torres, Melwin y Ackerly Cedeño, Karla Michelle y su excompañera en el Canal 6, “la novia de Puerto Rico”, Jailene Cintrón. El también comentarista, que inició su carrera en la radio a los 16 años como narrador de juegos de béisbol AA en Puerto Rico con los equipos de Comerío, Vega Alta y Vega Baja, no siente otra cosa más que agradecimiento por la oportunidad.

“Yo estaba en casa de lo más tranquilo. No quería hacer nada. Sin embargo, en un momento dado, recibo la llamada de Gilda (Santini), que me dice lo que estaba pasando, que Fernando iba a abandonar el programa y que Sunshine había pensado que yo podía ser la persona que llenara ese hueco”, comenzó el comunicador, uno de los primeros en reportar la trágica noticia del accidente en el que la estrella del béisbol, Roberto Clemente, murió el 31 de diciembre de 1972. “Sunshine, tú sabes que es medio loco, por no decir que es loco completo. Una vez más, (demuestra) que tiene buen ojo y es un genio en eso de escoger la gente para los lugares en los que los quiere. Ese no es el caso mío. Yo creo que, al fin y al cabo, dentro de un par de años, se dará cuenta que estaba equivocado por completo”, vaciló.

Abrams Quiñones sostuvo que no pensó ni una sola vez la propuesta que le presentaron los propietarios de Producciones Sanco. Esto, gracias a la “extraordinaria” experiencia cuando laboró con los productores en los espacios “Taller San Miguel” en 1994 y “Politiqueando” en el 1996. A su vez, Santini y Logroño provocaron que al comediante se le abriera “el apetito por regresar” a la televisión.

Con la franqueza y buen humor que los distinguen, quien fungió como editor de Deportes en “Telenoticias”, de Telemundo, desde 1977 hasta 1990, dijo que no tiene ni la menor idea de lo que aportará al segmento. Su compromiso es seguir lo que el “maestro Eleuterio” dicte.

Lo que sí le quedó claro es que, aunque pasó una década alejado de las cámaras, su trabajo quedó grabado en la memoria del público. Abrams Quiñones no sale del asombro por la reacción de la audiencia cuando trascendió la noticia hace tres días.

“Mira, yo te digo que estoy sorprendido. Yo no esperaba la respuesta que ha tenido el público, tanta expresión positiva en las redes sociales. Yo hablé con Sunshine el martes y yo le decía ‘mira, ayer (el lunes), yo recibí de Estados Unidos más llamadas de las que recibí en todo el 2022 de la gente que uno conoce’. Increíble, pero cierto y, de verdad, te lo digo con la honestidad que me pueda caracterizar, aquí en Puerto Rico uno sabe cuándo la gente aprecia a uno y yo me siento bien querido. El refrán de que no hay rey en su pueblo para mí no aplica, yo me siento rey porque siempre he tenido el cariño y el respeto de toda la gente en Puerto Rico. A mí me ha sorprendido tanto y tanto y tanto saber que uno es tan querido todavía, después de tantos años fuera, cuando uno se cree que la gente se olvidó de uno, pero no, la gente todavía recuerda a uno. Eso tiene algo especial”, dijo antes que se le quebrara la voz.

Sobre su estado de salud, el querendón de la televisión aseguró estar bien. De hecho, a través de los años, pasó de ser “el peor paciente al mejor paciente”.

“El cáncer (de colon), creo yo, está controlado, aguantado, en remisión. Y el corazón, sigue latiendo, así que estamos bien”, enfatizó.

Sin dudar de “Junior”

Logroño, quien acompañó a su colega y amigo, dijo a este medio que “el deporte nacional de Puerto Rico es la política. Así que busqué a un comentarista deportivo que le gusta la política, así que él cae perfecto”.

El productor, que cuenta con una agenda cargada para este 2023, se mostró satisfecho con la química que se desarrolló en el segmento. De igual manera, agradeció al público por abrazar a “Junior” en esta etapa profesional.

“Yo siempre supe que ‘Junior’ podía hacer esto, porque desde el primer día estaba como pez en el agua, aunque me confesó que este fin de semana pasado no pudo dormir porque estaba nervioso, pero fluyó. El público, como siempre, rápido lo aceptó y en las redes ha sido increíble. La gente se acuerda de él”, expuso.