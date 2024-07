Melina León y Bebesauro celebran estar un paso más cerca del premio de $40,000

León, amante de la cocina desde su infancia, recibió muy emocionada su “chef coat” de la mano del chef Enrique Piñeiro y atribuye su evolución a los jueces, que también incluyen a Giovanna Huyke y José Edgardo Lucca -conocido como Pitmaster Lucca-. “He aprendido muchísimo. Tenemos tres excelentes chefs que nos han ayudado. Espero que al final me puedan dar mi libretita con mis apuntes, para poder volver a hacer esas recetas que me gustaron, quiero hacerlas en casa para seguir cocinando”.

¿Cuál fue la receta o platillo favorito?

“El bizcocho de piña me quedó divino. También hacer el sancocho con arroz blanco me gustó mucho, al igual que el tembleque”, comentó León, quien se inclina por la gastronomía criolla.

En cuanto a “Bebesauro”, quien se proclamó un “maestro de la pasta” gracias a su participación en el programa, admitió que su momento favorito en la cocina fue cuando confeccionó una receta italiana que incluía “raviolis de carnes”. “Cuando hicimos esos raviolis en salsa de calabaza… nunca lo había hecho, pero yo soy muy dinámico. El hecho de amasar y sazonar, todo ese proceso me emocionó, me lo viví mucho”.

¿Qué harás si ganas el premio de $40,000 en efectivo?

“Si ganara quería darles a mis compañeros una aportación para que donen a una entidad, me gustaría dar. Yo no entré por el dinero, entré por la experiencia, porque es algo nuevo. Mi motivación final no son los 40 mil, que a todo el mundo le ayuda, pero si ganara voy a ayudar a quienes lo necesiten. Gracias a Dios tengo mi trabajo, pero hay gente que necesita, y yo puedo aportar de eso”, agregó la cantautora.

¿Qué lección te llevas de “Super Chef Celebrities”?

“Conocí el potencial que tenía para la cocina y que aún no había descubierto. Todos mis familiares cocinan bien bueno y yo no me veía nunca en mi vida, primero en una competencia de cocina haciendo platos de restaurantes, y ver la evolución que tuve me demuestra que yo sí puedo en tofo lo que me propongo”, concluyó, por su parte, “Bebesauro”.