Anoche se vivió otro “Lunes de eliminación” en “La casa de los famosos” de Telemundo. A diferencia de semanas anteriores, cuando era bastante predecible la decisión del público, la elección de Gaby Spanic como la octava celebridad para abandonar el “reality”, causó todo tipo de reacciones en las redes sociales y entre sus compañeros de la competencia.

Según reveló el conductor Héctor Sandarti, la actriz venezolana resultó desfavorecida con el 51% de los votos de los seguidores del espacio que otorgará $200 mil al ganador. De esta manera, la intérprete peruana Verónica Montes, regresó a la residencia ubicada en México para reencontrarse con el resto de los habitantes.

Tan pronto Montes abrió la puerta de la “La casa de los famosos” fue recibida por Cristina Eustace y Gisella Aboumrad. Las artistas no dudaron en pagar la promesa de lanzarse a la piscina si la también modelo de 31 años prevalecía en la competencia.

Antes, en el “Cuarto de eliminación”, Spanic, al saber que se convirtió en la octava eliminada, le dijo a Montes: “Te lo dije, yo sabía esta decisión. Yo quería irme”. De igual manera, luego de reencontrarse con su papá Casimiro y su hermano Antonio, la protagonista de “La Usurpadora” pudo despedirse de sus compañeros desde el estudio y los motivó a que mantuvieran el “ánimo”.

Spanic no dejó pasar el momento para dirigirse a Alicia Machado -con quien tuvo varios roces- y le recomendó que “moderará su vocabulario” y que dejara de “hablar de los demás”.

Con su salida, la actriz se sumó a la lista de eliminados de “La Casa de los Famosos” detrás de Tefi Valenzuela, Anahí Azali, Daniel Vargas, Uriel del Toro, Jorge Aravena, Celia Lora, Roberto Romano y Kimberly Flores.

Jimena Gállego, sorprendida con Spanic

La conductora, actriz y cantante mexicana Jimena Gállego, quien funge como copresentadora de “La casa de los famosos”, confesó en entrevista con People en Español cómo el comportamiento de Spanic en el “reality” la sorprendió. Además, conversó sobre el conflicto de la actriz con Machado.

“Yo, como todos, la veía como una diva pensando que ella en su casa tendría ayuda y que no hace mucho de las labores del hogar y el conocerla aquí en ‘La casa de los famosos’ y verla cocinar diario, limpiar, recoger, preocuparse porque sus compañeros coman bien me dio ya otra imagen completamente diferente a lo que yo podría pensar de cómo es ella. Ella es una mujer normal como todas lo somos, no se cree su papel de diva más que cuando tiene que serlo y cuando trabaja en la televisión”, sostuvo Gállego.

Sobre los altercados entre Spanic y Machado, la mexicana aseguró que cree que “en el fondo se quieren”. De igual manera, expresó su deseo de que los malos entendidos queden a un lado y puedan continuar con su amistad de años.

“Creo que en el fondo se quieren y llegará un momento donde puedan hablar y aclarar las cosas sin terceros que lleven y traigan mensaje. Esto es algo que es de ellas dos. Ojalá se arreglen porque son dos exitosas venezolanas queridas por el público y mamás en la misma industria que se conocen desde hace tiempo”, dijo.

Gállego también fue abordada por su reacción durante el reencuentro de la eterna villana de telenovelas con su hijo, Gabriel De Jesús Spanic. La mexicana lo describió como “el momento más emotivo” de las últimas semanas del programa.

“No me aguanté las lágrimas. Es que para una madre dejar de ver y de saber de tus hijos por tantos días me parece un reto durísimo. Yo soy mamá gallina, todo el día estoy pendiente de mis pollitas o pingüinas, como les digo yo, así que solo imaginar no verlas por tanto tiempo me llega mucho al corazón”, manifestó.