“Yo no sabía que era tan mala. ¡Total!”, dijo anoche la actriz venezolana Gaby Spanic tras conocer que era una de las nominadas por sus compañeros para abandonar “La casa de los famosos” de Telemundo. Luego, sin emitir más comentarios, se paró y se fue a la habitación que comparte con otras celebridades como Cristina Eustace, Gisella Aboumrad y Manelyk González.

Asimismo, la también actriz y Miss Universe 1996, Alicia Machado, fue la segunda en ser nombrada por el conductor Héctor Sandarti. La productora y empresaria, que desde que inició el “reality” se ha visto envuelta en varias controversias, asumió la decisión con calma. Incluso, mencionó que era algo que “esperaba”.

Finalmente, el cuadro de nominados se cerró con la mención de la actriz peruana Verónica Montes. Esta es la segunda semana consecutiva que la intérprete de Chiquinquirá “Kika” Braun en “Papá a toda madre” enfrenta el proceso.

Según salió a relucir en la gala de anoche, donde estuvieron presentes algunos egresados como Jorge Aravena, Tefi Valenzuela y Anahi Azali, Machado fue la que obtuvo la mayor cantidad de votos (8), le siguió Montes (7) y, finalmente, Spanic (4).

PUBLICIDAD

Esta noche, el atleta y egresado de “Exatlón Estodos Unidos”, Kelvin Noé Rentería, quien se convirtió el miércoles en el nuevo líder de la semana, tendrá el poder de salvar a una de sus compañeras. Anteriormente “El Vaquero”, como es apodado desde que ingresó a la competencia de juegos extremos, manifestó públicamente que si Machado quedaba nominada, la salvaría. Habrá que ver si cumple su palabra.

Montes, por su parte, estará a cargo hoy del “late night show” “Famosos al desnudo”, donde entrevistará al cantante y actor Pablo Montero.

Guerra de divas

Hace unos días, Machado y Spanic, consideradas las integrantes más polémicas de “La casa de los famosos” limaron asperezas para asombro de sus compañeros y de todos los televidentes que siguen el programa. Aunque ambas talentosas se conocen de tiempo atrás; su amistad quedó a un lado después de que la exreina de belleza venezolana explotó contra la autora de “Mi vida entre recetas” por haber salvado de la nominación a Celia Lora.

Las estrellas protagonizaron una escena de perdón en el jardín de la residencia que ubica en México.

“Primero que todo, te pido una disculpa enorme por la discusión que hubo en la cocina. Y quiero que me disculpes, pues así como a ti también te han dicho cosas que yo no he dicho a mi también. Entonces quiero que sepas una cosa, fuera de aquí, siempre toda la vida, pase lo que pase, yo a ti te quiero mucho y para mi mis amistades las tengo en mi corazón y yo siempre te voy a admirar y respetar y te voy a apoyar y te voy a cuidar y te voy a defender como siempre lo he hecho, siempre y a la distancia”, dijo “La Machado”.

PUBLICIDAD

Visiblemente conmovida, Spanic se sinceró y puntualizó que a ella también le dolieron mucho las cosas que ella le dijo en su momento: “me dolió mucho, muchas cosas que también tú dijiste”. Al final, ambas se pidieron disculpas.

Sin embargo, parece que las palabras de afecto que se manifestaron las venezolanas se las llevó el viento, pues parece que todo regresó a la normalidad.

La exnovia de Montero volvió a expresarse en contra de su paisana: “Honestamente, te soy sincera, porque ese relleno que hace Gaby me molesta… es un graserío, ¡el aceite de oliva es grasa!”

La protagonista de “La Usurpadora” no se quedó callada: “Se molesta porque ya me iba a meter en la cocina.. y a ella no le gusta que se metan en la cocina cuando ella está… Porque a mí me ha corrido”, mencionó la actriz.

Las dos figuras televisivas también se nominaron mutuamente con la mayor cantidad de puntos.