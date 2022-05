El cantante de salsa y actor estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Michael Stuart, se proclamó esta noche ganador de “Tu cara me suena” de Univisión. A lo largo de la competencia, el intérprete de 47 años se posicionó como uno de los favoritos, sin importar que se trataba de su primera experiencia en un “reality show”.

Con sus interpretaciones como “Daddy Yankee” y “Celia Cruz”, el exponente de los éxitos musicales “Amor a primera vista” e “Imaginando tu amor”, quien lanzó su primera producción -”Cuentos de la vecindad”- en el 1996, logró ganarse el respeto y admiración del público y del Panel de Jueces compuesto por Angélica Vale, Charytín Goyco, Edén Muñoz y Víctor Manuelle. Una vez se dio a conocer la decisión, seguidores del artista y del espacio televisivo acudieron a las redes sociales para expresarse.

“Michael Stuart es el ganador de esta temporada de ‘Tu cara me suena’ 2022. ¡Muchas felicidades!”, escribieron en la cuenta de Instagram del “reality”.

“‘Yes’. Y con esto, que no te quede duda de quién eres. Tienes un mundo a tus pies, a cosechar nuevos éxitos que yo, como boricua y salsera, estaré esperando para disfrutarlos al máximo”, manifestó Alicia Rivera. “Michael Stuart, excelente ser humano y estuviste espectacular en todas las presentaciones. La de Celia Cruz y la de hoy, de Juan Gabriel. Eras mi favorito. De verdad lo dije desde la primera presentación, que tú ibas a ser el ganador. Muchas Bendiciones. Dios te bendiga”, expresó por su parte Betzaida Marrero Molina.

Durante la gala final, el copresentador del desaparecido programa “Vive to nite”, personificó al fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel. Al igual que la semana pasada con Celia Cruz, el nominado al Grammy Latino en 2005 dejó a todos en el estudio impresionados por su excelente destreza para imitar.

El pasado mes de marzo, antes de comenzar la transmisión del “reality”, Stuart dijo en entrevista con El Nuevo Día que estar en “Tu cara me suena” no era fácil. Sin embargo, a pesar de que las jornadas de ensayos y preparación eran extenuantes, se lo estaba disfrutando a cabalidad al tratarse de una nueva faceta en su carrera.

“Mi miedo es que Christian (Daniel) me quite a todas las jevas”, respondió a modo de broma tras la pregunta de cuál era su mayor temor una vez las cámaras se encendieran. “No es miedo, porque el miedo lo dejamos en la gaveta. Es esa ansiedad de que uno sabe lo complicado que es meterse en los pantalones de otra persona y de que hay que quedar bien, hay que hacerlo bien. Los artistas van a estar pendientes –seguramente- de cómo quedó, qué hiciste mal, qué hiciste feo. Y yo creo que eso es lo que me crea ansiedad, que la gente y ese artista puedan ver que se hizo un trabajo genuino y serio”, expuso el cantante.

Sobre la exposición a las críticas el presentador aseguró que estaba listo para afrontarlas. También señaló que utilizaría las negativas a su favor, y al parecer, la estrategia le funcionó.

“Fácil. No hacerle caso, leerlas, escucharlas, analizarlas si tienen sentido, si es algo que me pueda ayudar. Si no, pues simplemente paso la página y si yo sé que es algo que sí, que yo me di cuenta, pues mira, las críticas siempre son buenas, hasta las malas porque las malas yo las transformo, las convierto en lo mejor que pueda. Y las buenas pues, uno no se puede agarrar de las críticas buenas y sobreconfiarse. No le hago caso a las críticas destructivas”, apuntó.

“Tu cara me suena” llegó a Univisión en el 2020, basado en el “show” británico “Your Face Sounds Familiar”. El cantante mexicano El Dasa se proclamó ganador, mientras que la intérprete boricua Melina León sorprendió con sus caracterizaciones de Gloria Estefan y Olga Tañón en su intento de llevarse el gran premio para la Fundación Esclerosis Múltiple de Puerto Rico.