A medida que han pasado las semanas, si hay un artista que ha sorprendido a todos durante la segunda temporada de “Tu cara me suena”, que se transmite por TeleOnce, ha sido el salsero puertorriqueño Michael Stuart, quien en la gala de anoche lo hizo una vez más. En esta ocasión, el artista se robó el espectáculo al aparecer en el escenario imitando a la legendaria salsera cubana Celia Cruz.

El panel de jueces, compuesto por Charytín Goyco, Víctor Manuelle, Angélica Vale y Edén Muñoz, le dio al boricua una puntuación perfecta, la primera vez que ocurre en el programa, cuya final es el próximo domingo. No solo eso, sino que una vez el boricua concluyó su memorable participación, el resto de los competidores corrieron a abrazarlo, incluyendo a Muñoz, quien le dedicó unas palabras para alabar su trabajo. “Esta es la mejor personificación de Celia que me ha tocado ver en mi vida y la que más de asemeja a la realidad. El ‘azucar’ está 99.99% del real”, señaló el mexicano que no dejaba de sonreír.

De igual manera, el salsero Víctor Manuelle tuvo palabras de elogio para su colega. “El que no sabía quién era Michael Stuart, se está enterando. Tienes mucho talento. El respeto que le implantaste, la personificación a una de las glorias, sino la gloria más importante femenina que ha dado nuestro género en el mundo entero fue tremenda y, de verdad, Michael no dejas de sorprenderme”, indicó el puertorriqueño.

En la tabla global de puntuaciones, Michael, que en galas anteriores ha imitado a Pitbull, Marc Anthony, y Daddy Yankee, entre otros, se debate el primer lugar con el dominicano Manny Cruz.

Además de Stuart haber sido la calificación más alta en la historia del programa, es la primera vez que un participante recibe el total de los puntos como parte de la votación de sus compañeros competidores.

La final de “Tu cara me suena” se transmitirá el próximo domingo, a las 8:00 p.m. por TeleOnce (en Estados Unidos se ve a través de Univision).