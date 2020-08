Después de The Mandalorian, que fue celebrado esta semana con múltiples nominaciones al Emmy, Muppets Now es la serie mas ingeniosa en estrenarse en Disney Plus.

El show, que estrenó ayer en la plataforma digital, retiene toda la magia que logró de los personajes titulares creados por Jim Henson y les da un viraje moderno que abre el espacio para que las generaciones que no estaban para su primera encarnación puedan crear su propia conexión con esta propiedad de la cultura popular del siglo pasado.

El concepto central del “show” gira alrededor de qué hubiera pasado si el productor de The Muppet Show decide mudar el espectáculo a una plataforma digital.

Como resultado, el “show” se divide en diferentes tipos de segmentos que funcionan por sí solos como pasos de comedia. Entre los recurrentes se encuentran uno de estilo, moda y salud con Miss Piggy, un segmento de cocina con el Chef y uno con Kermit entrevistando alguna celebridad o invitado especial.

En los primeros tres episodios estos han incluido a RuPaul, Taye Diggs y Linda Cardellini.

Para que el formato de los episodios no sea repetitivo, cada episodio tiene segmentos diferentes que giran alrededor del resto del elenco de los Muppets, los personajes clásicos y aquellos que han surgido de las diferentes encarnaciones de filmes y televisión que han estrenado durante las últimas cuatro décadas.

Tomando esto último en consideración, resulta importante destacar que de todas las diferentes versiones que han existido con los Muppets para televisión, este es el que más se asemeja al humor sagaz de The Muppet Show.

Lo otro que vale resaltar es que no todo es comedia alocada. En varios de los segmentos los guionistas han incorporado temas educativos de interés y beneficio para los más chicos de la familia.

La única queja relacionada al estreno de Muppets Now es que Disney ha hecho una orden muy corta para la primera temporada. Esta solo tendrá seis episodios que estrenarán todos los viernes en la plataforma digital.