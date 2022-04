Tras convertirse en Bad Bunny el pasado fin de semana como parte de su participación en el programa “Tu cara me suena”, Ninel Conde aprendió que tiene mucho en común con el intérprete boricua.

“Bad Bunny es un ‘performer’, un chico que hace sus conciertos muy eufórico, muy hiperactivo y llegué a descubrir que Bad Bunny es como un ‘Bombón Asesino’; en niño, porque yo si hubiese sido niño, hubiese sido así: súper activo, brincando para acá y para allá, y con mucho flow”, señaló.

El pasado domingo, como parte de su participación en el programa de Televisa-Univision, Ninel se coronó como la mejor de la noche, tras interpretar el tema “Chambea”, de Bad Bunny, y sorprendió por el parecido con el cantante. La próxima semana, en el “show” que se transmite a las 9:00 p.m. por TeleOnce y cuya temática consiste en caracterizarse de diversas figuras del espectáculo e interpretar sus temas, el reto será dar vida a Margarita, “La Diosa de la Cumbia”.

“Me divertí mucho, yo creo que cuando te diviertes haciendo tu trabajo, se nota, hubo galas que sufrí y se notó, pero en esta dije: ‘bueno, vamos a darlo todo, qué más va a pasar’”, compartió a El Universal.

Después de su experiencia como una figura del género urbano, Conde no descarta adentrarse más en este género que ya ha explorado con canciones dentro del reguetón, pero no así en el trap.

“Hice un tema que se llama ‘Tú me pones a pecar’ que fue con toques urbanos, pero me dieron ganas de seguir haciendo este tipo de música, seguir trabajándolo, de hecho ya estamos en la selección de temas de mi nuevo material”, adelantó la también actriz. “Lo que hace Bad Bunny es trap, un género que yo desconocía y me encanta”, concluyó la cantante.