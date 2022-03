Ayer, mientras muchos disfrutaban la 94 edición de los Oscar, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, otros quedaron impactados con el derroche de talentos durante el estreno del “reality” “Tu cara me suena” de Univisión. Los boricuas Christian Daniel y Michael Stuart deslumbraron con sus interpretaciones de Farruko y Daddy Yankee, respectivamente.

Sin embargo, según opinó el público en las redes sociales y el jurado compuesto por Angélica Vale, Víctor Manuelle y Charytín Goyco, el intérprete de “Ahora que te vas” fue uno de los más destacados de la noche. Su transformación física fue una obra del maquillista y estilista profesional Rocco Donna y su equipo de trabajo.

Según detallaron, el primer paso fue hacer un molde de la cara de cada uno de los participantes y sobre ella trabajar los distintos elementos que tiene que tener para lograr convertirse en el cantante que deben imitar. De esta manera, van paso a paso dibujando en la cara de cada famosos su personaje, y como referencia tienen una foto del cantante, en este caso Farruko.

Stuart, por su parte, enfrentó el gran reto de interpretar a Daddy Yankee, con un estilo musical completamente distinto a él. El salsero estuvo muy cerca de ganar el primer “show” y recibió una calificación casi perfecta por parte del jurado.

La fanaticada boricua, asimismo, no desaprovechó el tiempo y muchos recorrieron a las redes sociales para felicitar a los cantautores. Ivy Queen, Elvis Crespo y Haydée Rosario fueron algunas de las figuras públicas que se expresaron.

A principios de marzo, El Nuevo Día entrevisto a ambos exponentes, quienes ya se encontraban ensayando para su debut en el reality donde compiten contra otros seis artistas.

“Estamos listos, es una nueva experiencia, una nueva faceta, y pues, que al final del día es un reto para mí. Lo más retante es poder caracterizar a esa persona, en el caso de que me toque cualquier otro género que no sea el mío porque yo soy baladista y para mí eso es cómodo, pero si me toca algo urbano o si me toca hacer algo regional mexicano, que en Puerto Rico no escuchamos música regional mexicana, pues puede ser algo más retante hacer algo que no estás acostumbrado”, sostuvo Christian Daniel a quien le gustaría ser imitador de artistas como José José, José Feliciano, Bad Bunny, Shakira o Gloria Trevi.

Visiblemente cansado, y así dijo sentirse, la opinión de Michael Stuart no se distanció de la de su compatriota y contrincante en la competencia. El salsero de 47 años recurrió a su trayectoria de casi tres décadas para afirmar que está preparado para marcar un precedente en el “reality”.

“Mi miedo es que Christian me quite a todas las jevas”, respondió a modo de broma tras la pregunta de cuál es su mayor temor una vez la cámara se encienda. “No es miedo, porque el miedo lo dejamos en la gaveta. Es esa ansiedad de que uno sabe lo complicado que es meterse en los pantalones de otra persona y de que hay que quedar bien, hay que hacerlo bien. Los artistas van a estar pendientes –seguramente- de cómo quedó, qué hiciste mal, qué hiciste feo. Y yo creo que eso es lo que me crea ansiedad, que la gente y ese artista puedan ver que se hizo un trabajo genuino y serio”, expuso el cantante que lanzó su primera producción, “Cuentos de la vecindad”, en 1996.