“No puedes seguir compitiendo”: desgarradora salida de Julián Gil por una lesión en “La isla: desafío extremo”

“Verlos así me parte el alma. Es mucho el cariño y amor que nos tenemos. Son las 24 horas completas compartiendo con ellos, alegrías, tristezas, palabras y vivencias. Se crea un lazo bien hermoso. Lo que yo he vivido no solamente con las Águilas, sino con los demás equipos, ha sido impresionante. Creo que me voy con la satisfacción de vivir experiencias muy duras, las más duras y enriquecedoras de mi vida. Volvería mil veces a la isla porque sé que me ha convertido en un gran ser humano, mejor de lo que siento que soy”, comentó lloroso el también modelo y presentador de televisión.