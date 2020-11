El recién nombrado presidente y gerente general de Wapa TV, Jorge Hidalgo aseguró que la “rueda está inventada” por lo que no vislumbra llegar al canal a realizar grandes cambios de programación o personal.

Su prioridad, reveló, es ganarse la confianza del equipo de empleados que lidera una fórmula ganadora televisiva que goza del respaldo de una audiencia local y extranjera a través de Wapa América.

Hidalgo de padres cubanos, que emigraron en plena revolución cubana y se radicaron en Miami, llegará en diciembre al canal con un bagaje de 40 años de experiencia en la industria televisiva hispana en los Estados Unidos.

El puertorriqueño Javier Maynulet sale de la presidencia del canal luego de tres años en el cargo, efectivo el 31 de diciembre. Hidalgo trabajaría a finales de año el proceso de transición, viajando con regularidad desde Miami, donde vive con su familia. A principios del 2021, el ejecutivo espera estar radicado permanentemente en la isla.

PUBLICIDAD

En cuatro décadas en el mundo de la televisión, el nuevo presidente de Wapa TV senaló que es afortunado en haber trabajado en tres medios.

El primero fue en Univision, donde ejerció varios roles. Entre ellos, el de director deportivo de la cadena. Luego en el 1999, se incorporó a Telemundo como vicepresidente de deportes y lideró la división de noticias de la cadena como vicepresidente ejecutivo, posición que mantuvo por 16 años. En el 2017 entró como consultor a la empresa Hemisphere Media Group, conglomerado al que pertenece WAPA TV y luego como parte de la plantilla laboral, comenzó a supervisar varias inversiones estratégicas de la compañía internacional en los negocios de América Latina, por lo que el canal puertorriqueño fue parte de las estrategias.

“Estoy sumamente contento con el reto, que es enorme, por la trayectoria y el respeto y el éxito que ha tenido WAPA TV por tantos años. Seguir los pasos de una persona que ha sido muy respetada no solo en la isla, sino en el mundo de la televisión como es Joe Ramos y el liderazgo que tuvo Javier (Maynulet) que nos conocemos hace unos años. Es una responsabilidad que hay que tomar muy serio. Wapa cuenta con un personal de excelencia. No vengo a inventar la rueda, quiero que la rueda siga rodando”, afirmó Hidalgo, quien ha sido galardonado con tres premios Emmy regionales, cinco premios Emmy nacionales y ha sido co-galardonado con el Premio Edward R. Murrow.

PUBLICIDAD

El presidente confesó que no tiene un plan diseñado para ejecución inmediata ya que entiende, sería irresponsable al no conocer a fondo el personal. Sus primeros pasos se enfocarán en conocer e indagar sobre los roles de los empleados, el funcionamiento del canal y la audiencia, aparte del trabajo administrativo.

“Soy de los que creo en el trabajo en equipo. Ideas pueden haber muchas, pero si no se ejecutan en equipo no funcionan. Mi enfoque es compartir de inmediato con el equipo, conocer cómo trabajan, sus virtudes, porque sé que son un equipo de profesionales de excelencia. En los 40 años de este negocio he tenido la dicha de estar solo en tres lugares, Univision, Telemundo y con Hemisphere que me ha permitido conocer lo que es Wapa Televisión. Una de las primeras producciones que tuvimos en el Canal Uno en Colombia que pudimos realizar fue el programa ‘Lo sé todo’ que ha sido muy exitoso y la idea nació en Wapa y viceversa porque el programa ‘Guerreros’”, afirmó Hidalgo, quien desde Hemisphere, le dio vida a Canal Uno, la tercera cadena de transmisión en Colombia.

El actual equipo de WAPA TV, no le resulta desconocido del todo, ya que se describió como amigo de Jimmy Arteaga, presidente de programación, promociones y producción de Wapa TV. Precisó que en los últimos años han establecido una sólida relación laboral y respeta las determinaciones que ha asumido Arteaga en la variada programación del canal. Tanto así, que afirmó “que se trata de uno de los mejores programadores que he conocido en los años que llevó en la industria”.

PUBLICIDAD

“Cualquier operación exitosa en programación tiene que tener variedad. Mis planes no son venir a cambiar lo que está funcionando porque Wapa es número uno en el mercado. Un mercado que es muy competitivo y conocedor de las producciones locales. Tiene un éxito fabuloso”, enfatizó el ejecutivo de televisión.

Dio visto bueno al nombramiento de Rafael Lenín López

Uno de los aciertos que ha tenido el canal, según la visión de Hidalgo, fue la renovación del Departamento de Noticias el año pasado con cambios de horarios, personal, formato y tecnología. Hidalgo mencionó que desde la empresa matriz estuvo muy involucrado y avaló las nuevas ideas de Noticentro y del resto de las ediciones de noticias.

“El nombramiento de Rafael Lenín, a mi me encanta decir que es la mejor parte de mi resumé de mis últimos diez años. Me siento orgulloso de haber contribuido para que Rafael estuviera a cargo de noticias. El nuevo formato de noticias y el horario mantiene si liderato y no se tomó al azar. No fue una idea loca y sentimos que había necesidad en ese horario y se mantendrá”, señaló Hidalgo, quien es considerado un líder entre las minorías más influyentes en Estados Unidos y ha sido reconocido por numerosas publicaciones estadounidenses como Sports Illustrated, Hispanic Business, Poder y el Hollywood Reporter.

Sobre la demanda que entabló la reportera televisiva Celimar Adames Casalduc contra Televicentro de Puerto Rico, de WAPA TV, por alegado discrimen en el empleo, igualdad salarial y represalia, indicó que no “puedo comentar sobre casos legales del pasado, porque desconozco y sería injusto que de una opinión de algo que no he estado involucrado”.

En cambio opinó que siempre tanto a nivel personal como profesional las oportunidades laborales no pueden ser limitadas o otorgadas por el género. Considera vital que un empleado o empleada tenga igual oportunidad de crecimiento y esbozó que se trata de “un derecho inquebrantable”.