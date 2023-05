Desde el 2019, el programa de juegos de Telemundo, “Puerto Rico gana”, ha dedicado más de 32,000 horas a llevar entretenimiento y alegría a la audiencia del Canal 2. Este mes, la producción de Adolfo Ontivero, propietario de la compañía Telemania, celebra su cuarto aniversario en la pantalla puertorriqueña.

Además de dar un alivio económico al público, a través de juegos y concursos, y una plataforma de exposición para pequeños comerciantes, el “show”, conducido por Álex Colón, mejor conocido como Álex DJ, ha sido la escuela de jóvenes talentosos que comienzan a destacarse en la industria. El actor Pepe Calderón y la modelo Ivana Carolina son dos de ellos.

El Nuevo Día llegó hasta el renovado estudio donde se produce el espacio para conocer quiénes son estos integrantes del elenco fuera de las cámaras. Ambos confesaron que llegaron a su “segunda casa” de forma inesperada. Sin embargo, coincidieron, en que sus vidas cambiaron desde el primer día que aparecieron junto al presentador que se distingue por el llamativo micrófono rojo.

Con entusiasmo, Calderón contó que su trabajo junto a Ontivero comenzó hace tres años cuando fue contratado como modelo para el desaparecido programa “Eres para mí”, conducido por Alexandra Fuentes y El JD. Tras el fin del “show”, cuyo objetivo era unir parejas, el pelirrubio dio el salto a “Puerto Rico gana” con el mismo rol.

“Todo ha sido lindo. Obviamente, este programa es bien variado en todo lo que se hace: juegos, imitaciones, hemos hecho varias cosas. Yo creo que eso ha sido lo lindo, uno exponerse a diferentes cosas. Ha sido una aventura brutal porque abre muchas puertas y ayuda a uno a seguir trabajando en lo que le gusta”, expresó.

El también actor manifestó que estar rodeado de talentos experimentados como los que trabajan en Telemundo Puerto Rico ha contribuido en su desarrollo profesional. Al principio, reconoció, era “un muchacho tímido”. Ahora, por el contrario, es capaz de animar un segmento, por ejemplo.

“Aquí, a través de las oportunidades que me han dado de animar algún segmento, he aprendido es que el tiempo en televisión apremia. Y creo que ese minuto, esos segunditos que yo tenga para poder exponerme un poquito más, tengo que aprovecharlos para, de ahí, poder abrirme puertas en lo que han sido todos los eventos que estoy animando ahora, gracias a Dios, en el teatro y las diferentes cosas que estoy haciendo. ‘Puerto Rico gana’ ha sido un trampolín”, describió el modelo.

Desde el año pasado, el atleta se ha desempeñado en la animación de eventos como el Día de los Padres en Distrito T-Mobile y “Universum”, el primer aniversario del centro de entretenimiento. Por otra parte, en el teatro, se ganó un lugar en el elenco del musical “Jesucristo Superstar” y en la obra “Miénteme”.

Hace tres años, antes de entrar a los medios, Calderón comenzó su formación como actor en Estudio y Formación Actoral by Ángel y Karlos. Sus inicios, informó, fueron en teatro educativo.

“Obviamente, pienso que toda esta plataforma me ha ayudado porque, a veces, lamentablemente, en Puerto Rico para hacer teatro hay que tener un nombre o a veces hay que estar trabajando en algo. Digo lamentable porque hay mucho talento que a lo mejor no ha tenido esta exposición”, precisó.

Actualmente, el joven de 23 años también trabaja en la industria de bienes raíces y tiene experiencia como entrenador y jugador de fútbol.

De Miss Universe Puerto Rico a la televisión

Si alguien estuvo activa en la campaña a favor de Madison Anderon Berríos en “La casa de los famosos 3″, fue la modelo Ivana Carolina. El motivo, además de apoyar a una compatriota, se debió a la gran amistad que las une. Resulta que ambas compitieron en Miss Universe Puerto Rico 2019, donde la intérprete de “Show Me How” se alzó con la corona.

Ivana, quien representó al pueblo de Toa Alta, jamás imaginó llegar a la televisión nacional a través del programa nocturno de juegos. Entre risas, la carismática beldad reveló que antes de formar parte del elenco lo único que conocía de “Puerto Rico gana” era lo que escuchaba de parte de su madre, una fanática de corazón del programa.

Hoy, según la instructora de tenis, la invade una “emoción inexplicable”. “El amor que yo he recibido del pueblo de Puerto Rico ha sido algo tan lindo. Yo he participado en un sinnúmero de certámenes de belleza, pero nunca he recibido un amor tan grande como el del público de ‘Puerto Rico gana’”, puntualizó.

La también animadora, quien se describe con un “‘look’ bastante particular”, dijo que ahora no hay una salida al centro comercial en la que no la detengan para llenarla de elogios, confirmar su altura y preguntarle si usa peluca o es su cabello natural.

Miss Toa Alta 2019, además, resaltó la importancia de una modelo en la televisión. Según contó a este medio, su trabajo va mucho más allá de sonreír a las cámaras.

“Nuestro rol es súper necesario. Brindamos alegría, ocupamos un espacio, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, decoramos el lugar. Este es un programa en vivo, así que mucha gente no sabe que nosotras ayudamos y salvamos ciertas partes. Es algo bien bonito y me lo disfruto”, aclaró.

Ivana, quien también celebra un año como parte de “Puerto Rico gana”, mencionó que son muchas las vivencias durante los pasados 12 meses. De todas, las que más atesora, son las visitas a los municipios.

“Creo que mi rostro se ilumina siempre que hablo de mi trabajo aquí. Es que, aún no me lo creo. Los certámenes de belleza, en muchas ocasiones, están llenos de críticas. Aquí no, aquí es todo amor”, contrastó.

Más espacio y más público

Una puerta, pies cuadrados adicionales y gradas extendidas para el público, son algunos de los cambios físicos que tuvo el estudio de grabación para marcar la celebración del cuarto aniversario de “Puerto Rico gana”. Asimismo, el productor adelantó que están trabajando “algunas cositas nuevas que van a gustar mucho”.

Colón y Ontivero manifestaron que la clave para el éxito del programa es una sola: hacer todos los programas con el mismo entusiasmo como si fuera el primero.

“Y no sé por qué, pero dentro de mí digo ‘es el último’ y le pongo toda la energía, mucha más energía que cuando arrancamos. Eso es lo que me pasa internamente, por más que me trato de relajar”, añadió el productor argentino.

Colón, por su lado, expuso que no es fácil llevar las riendas de un programa que se transmite dos horas en vivo cinco días a la semana. La energía del público, describió el natural de Las Piedras, también lo nutre.

“Es fuerte para todo el mundo, para la producción, para los talentos, para todos. Yo, igual que Adolfo, trabajo cada programa como si fuera el primer día. A mí no me vas a ver molesto, ni cansado, ni triste, porque la gente no tiene culpa de lo que le pase a uno”, abundó.

La determinación de acomodar más público, detalló Ontivero, surgió ante el “buen problema” de que muchas personas se quedaban de pie y había que ubicarlas en sillas. Al final, la logística de algunos juegos y del equipo de trabajo se veía entorpecida. Ahora, con tono de alegría, el propietario de Telemania anunció que caben 200 personas.

En alta mar

Mientras todo esto ocurre, la familia de “Puerto Rico gana” se prepara para su edición “en alta mar”. Del 18 al 25 de abril de 2024, el crucero Jewel of the Seas de Royal Caribbean, le dará la bienvenida a parte del elenco del programa nocturno y a los seguidores que lograron colarse en la travesía especial.

“Eso se vendió en tiempo récord. Nos sorprendió porque es nuestro primer crucero. Incluso, nuestros socios también quedaron sorprendidos con la rapidez con la que se vendió el evento”, comentó Colón. “Humildemente, nunca nos la creemos de dónde estamos parados. Empezamos con bien pocos camarotes”, interrumpió el productor.

Junto al Payaso Tatín, el Mago MC, Morci y Cuajo, modelos, locutores y colaboradores, Álex DJ aseguró que se mantiene enfocado en su trabajo, “sin mirar para el lado” (a la competencia). De esta manera, apuntó, continuará escribiendo la historia del “show” “hasta que Dios diga”.