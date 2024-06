Pepe Calderón satisfecho con su evolución a través de “En la mañana” de TeleOnce

“Dices un año y parece que fue ayer, pero sí, ya en octubre cumplimos un año. Estoy bien contento, bien contento porque ya la gente ha podido ver un poquito más de Pepe. Me han podido ver no solo en el ámbito del entretenimiento, sino un poco más en el lado informativo, de cubrir todas las bases”, dijo el intérprete a El Nuevo Día durante el Puerto Rico Volleyball Championship el pasado 8 de junio.

“Hoy es un día agridulce para mí, llegó el momento de dar un próximo paso. Hoy me despido de la producción que me dio mi primera oportunidad en televisión, del programa que me abrió muchas puertas en mi corta carrera, y del canal que me ha visto crecer”, compartió el animador en sus redes sociales el 27 de agosto de cuando se despidió de “Puerto Rico gana”.