Pepe Calderón, uno de los talentos del programa de juegos de Telemundo, “Puerto Rico gana” se despidió esta noche de los televidentes para dar un “próximo paso”.

“Hoy es un día agridulce para mí, llegó el momento de dar un próximo paso. Hoy me despido de la producción que me dio mi primera oportunidad en televisión, del programa que me abrió muchas puertas en mi corta carrera, y del canal que me ha visto crecer”, compartió el animador en sus redes sociales.

Calderón agradeció a la producción de Adolfo Ontivero y al animador, Alex DJ por la oportunidad de crecimiento. “Solo me queda decir ¡GRACIAS! Gracias Puerto Rico Gana por darme la oportunidad de exponerme para lograr hacer lo que me apasiona. Gracias Adolfo Ontivero por darme la oportunidad hace casi tres años y de ser guía en todo el crecimiento. Gracias ALEX DJ por ser mentor y por ser inspiración para superarme cada día”.

“Al público televidente: gracias por permitirme ser parte de su familia estos pasados años. Ya mismo les contaré sobre mis próximos proyectos. Una vez más: GRACIAS!!!”, concluyó.

Por su parte, la cuenta de Facebook del programa de Alex DJ compartió una fotografía de un abrazo entre los animadores con un mensaje que lee: “Te deseamos todo el éxito del mundo, Pepe”.

Durante el pasado me de junio, el nombre del también modelo sonaba fuerte entre la lista de posibles talentos que formarían parte del regreso a la televisión del programa mañanero “Tu Mañana”, a través de TeleOnce.

El programa mañanero regresará a la pantalla en octubre y según fuentes de este rotativo podría ser producido por Sonia Valentín.