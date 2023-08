La reportera ancla de “NotiCentro Fin de Semana”, Sylvia Verónica Camacho se despidió esta noche de los televidentes que la acompañaron “todos los sábados y domingos, tanto en las tardes como en las noches” durante los pasados cuatro años.

“Hoy domingo 20 de agosto, le digo adiós a un espacio que me acogió con los brazos abiertos y me permitió entrar a cada uno de los hogares de las familias puertorriqueñas, presentarme ante ustedes tal y como soy, no solo a través de la narrativa de una historia, sino como presentadora de un noticiario, siempre apostando y aspirando a la calidad, la credibilidad, la confianza y un buen contenido”, escribió la periodista de Wapa a través de su cuenta de Facebook.

La mujer ancla catalogó su paso por el espacio de fin de semana como una “etapa maravillosa” tras compartir con “dos “grandes” de las comunicaciones, mi amigo y hermano Julio Rivera Saniel y mi amigo y mentor Felipe Gómez Martínez”.

“Haber sido presentadora de un informativo, no es poca monta! Se trata de un orgullo y un honor… no solo por tener la gran responsabilidad de informar, sino porque uno se vuelve la hija, la sobrina y hasta la nieta de esas personas que conectan a través de la pantalla”, comentó la reportera.

“El universo está de tu lado, tú solo tienes que creer”, concluyó.

Aunque Camacho no ofreció detalles de su nuevo reto profesional, sí aseguro que la volveremos a ver en la pantalla de la televisión. “Seguimos de reportera de lunes a viernes en un nuevo horario”.

Cabe destacar que el pasado 26 de junio fuentes de este rotativo indicaron que la reportera podría dar el salto al programa mañanero “Tu Mañana”, la nueva apuesta de TeleOnce que se espera comience en octubre con Sonia Valentín como su posible productora.