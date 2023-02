Desde esta mañana, en Wapa Televisión impera un ambiente de competencia. Mónika Candelaria, Melwin y Ackerly Cedeño, Jaime Mayol, Jay Fonseca y Brenda Rivera se juntaron en el vestíbulo del Canal 4 para representar a sus respectivas producciones y dejaron claro que harán lo que sea necesario para quedarse con la victoria.

Lo anterior no se trata de una contienda ni de una búsqueda de cuál programa es mejor. Todo lo contrario. En alianza con Evertec celebrarán -por segundo año consecutivo- la Semana de ATH Móvil por Puerto Rico.

Del 13 al 17 de febrero, “NotiCentro al amanecer”, “Pégate al mediodía”, “Viva la tarde”, “Lo sé todo” y “Los datos son los datos” impulsarán el crecimiento de las organizaciones sin fines de lucro a través del servicio “Donar” de ATH Móvil. En una conferencia de prensa que se transmitió por las redes sociales de Wapa Televisión, Alexandra López-Soler, principal oficial de Mercadeo de Evertec, aseguró que a las seis entidades que logren mayor cantidad de recaudo en este período, la compañía les otorgará un bono adicional de $5,000.

PUBLICIDAD

“Luego del éxito de la primera edición, seguimos apostando y expandiendo la iniciativa ATH Móvil por Puerto Rico para proveer visibilidad y continuar apoyando a las organizaciones sin fines de lucro que son esenciales para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. En Evertec, reconocemos que las organizaciones sin fines de lucro son las primeras en actuar a favor del pueblo apoyando las causas más necesitadas, especialmente en momentos de crisis durante los cuales la funcionalidad de ‘Donar’ de ATH Móvil agiliza la recaudación de fondos de forma eficaz e inmediata”, dijo la ejecutiva quien, además, se mostró agradecida con el Canal 4 y su presidente, Jorge Hidalgo, por acoger la iniciativa con beneplácito.

En su primera edición, la Semana ATH Móvil por Puerto Rico recaudó $200,000. López-Soler, además, detalló que en la funcionalidad “Donar” de ATH Móvil están inscritas más de 700 organizaciones sin fines de lucro.

La dinámica entre los espacios de Wapa Televisión consistirá en que cada uno deberá elegir tres organizaciones activas en ATH Móvil “Donar” para brindarles exposición y ayudarlas en el proceso. A esto se sumarán decenas de “influencers” que, igual, adoptarán a su organización predilecta y motivarán a sus seguidores a donar. Entre ellos, Pamela Noa, Lcda. Vivian Santiago Trinidad, Didi Romero y Ashley Ann Cariño Barreto.

Organizaciones apoyadas por Wapa Televisión

El equipo de “NotiCentro al amanecer” apoyará a la Asociación Agro-Mujer de Puerto Rico, Esperanza para la Vejez y el Hogar de Niñas de Cupey. “Pégate al mediodía”, por su parte, se encargará de promover la donación a Kids 4 Green Culebra, Fundación Caritas Sanadas y Mercy for Satos. “Viva la tarde”, mientras tanto, apoyará a 10-8 InService, De Frente Al Alzheimer y Hogar Nueva Mujer. La producción de “Lo sé todo” decidió enfocarse en la Casa Protegida Julia de Burgos, El Sueño de Alana y la Fundación Pisadas de Amor. Los esfuerzos de “Los datos son los datos” irán dirigidos al Centro de Periodismo Investigativo.

PUBLICIDAD

“Para nosotros en Wapa es un placer participar en proyectos como este que contribuyen a la sociedad a través de las organizaciones sin fines de lucro en la isla. Es importante insertarnos en iniciativas con impacto comunitario que permitan darles continuidad a servicios de calidad para diferentes sectores”, mencionó Hidalgo.

Entre los talentos presentes durante la conferencia de prensa, prevaleció una actitud de entusiasmo y afán por comenzar las campañas de recaudación. Cada uno tuvo la oportunidad de expresarse en un pequeño conversatorio liderado por la presentadora de “Viva la tarde” y “NotiCentro”, Nicole Chacón.

“No hay aportación pequeña, lo que estamos buscando es que usted se motive. Hay 700 fundaciones en Puerto Rico que necesitan la aportación y que realizan eventos masivos durante todo el año”, sostuvo Mayol.

Brenda Rivera, quien aprovechó para presumir que el equipo de “Lo sé todo” fue el gran ganador del año pasado, resaltó la bondad de los boricuas en momentos de adversidad.

“Nosotros estamos bien agradecidos de formar parte nuevamente de esta oportunidad. También (el año pasado) se probó que funcionó el esfuerzo y que el llamado a la gente, cuando se llama al puetorriqueño, no importa dónde esté, el puertorriqueño dona. No importa la cantidad, siempre está para dar”, exclamó.

Fonseca, por su parte, reveló que, aunque ha tenido diferencias con el Centro de Periodismo Investigativo, reconoce su importancia en los tiempos históricos que enfrenta el país.

“Hemos llegado a un punto en la sociedad que no podemos hablar. Ya no podemos dialogar, aunque tengamos diferencias. Yo tengo un montón de diferencias con papi, y Dios sabe que con mami, por la dieta”, bromeó. “Pero yo amo a mi padre, yo amo a mi madre, aunque tengamos diferencias, especialmente mami que siempre me dice que renuncie a todo y me vaya a ser pastor otra vez. Hemos llegado al punto donde ni siquiera queremos o tenemos la ilusión de que alguien pueda hablar de corazón, donde todo es comercio, donde todo es cómo adelanto mi agenda”, exteriorizó con emoción.

PUBLICIDAD

Este año, GFR Media se une a la campaña de recaudación como amplificador para proveer su visibilidad. En esa línea, el CEO de la empresa líder de comunicaciones en la isla, Pedro Zorrilla, agradeció que “cuenten con las marcas de El Nuevo Día y Primera Hora, y sus diferentes plataformas, para poder difundir esta incitativa y lograr mayores donaciones”.