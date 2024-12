¿Qué pasará con José Santana en la próxima edición de “Super Chef Celebrities”?

“Creo que esta experiencia más que darme ventaja me pone un poco en desventaja”, aseguró el también animador en entrevista con El Nuevo Día.

“El grupo de celebridades que va a entrar ya me vio, ya saben lo que doy. Deben estar ya preparándose…. Siento que como me entregué sin esconder nada, mis competidores ya tienen mi perfil”, enfatizó. “Tengo que apretar los tornillos para cuando comience la nueva temporada venir mucho más fuerte, espero poderlo hacer”. La próxima temporada todavía no tiene una fecha de inicio.