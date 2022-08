Este no fue un domingo cualquiera para el comediante y presentador Raymond Arrieta. El artista recorrió 8.2 millas entre los pueblos de Río Grande y Canóvanas, en el penúltimo día del evento de recaudación por el Hospital Oncológico de Puerto Rico, la caminata “Da Vida”. Bajo un fuerte sol y con temperaturas más altas de lo normal, el artista llegó acompañado de miles de personas hasta el Centro Tau, en Loíza.

“Ahora mismo la energía está por el piso, pero el ánimo está por las nubes. Me confié en esta ruta y no sabía que iba a ser tan caliente. Ayer llovió y hubo mucha nube y pudimos bregar”, expresó el animador de Telemundo que lleva 14 años al frente de este evento de recaudación de fondos. “Hoy tuvimos el apoyo del público más grande en esta edición. Cuando miré para atrás, vi un mar de gente y una gran cantidad de ellos con las camisas de Da Vida y eso significa que dieron su donativo”.

Como ya es costumbre, por todos los rincones de la isla en los que Arrieta camina, siempre hay mucho público esperándolo para saludarlo, tomarse fotos con él y apoyar la causa con un donativo. En la caminata de hoy, el artista vivió varios momentos muy emotivos, que se mantendrán en su memoria. “Hoy, por ejemplo, pasamos frente a la casa de una señora, que no podía salir por razones médica y fui con Alex DJ hasta su marquesina. Ella, a través de la reja, me dio su mano y comenzó a llorar. No me tuvo que decir mucho. Estuve un rato con ella, le di un besito en la mano y la miré. Ese momento para mí fue eterno y emotivo”, explicó Arrieta. “También había muchos niños con sus alcancías, cooperando”.

PUBLICIDAD

Este año, el evento tiene la particularidad de que le fue dedicado a su papá, Ramón Arrieta, quien fue operado recientemente por un padecimiento de cáncer y se encuentra bajo tratamiento. “Papi está bien, gracias a Dios”, expresó Arrieta en el momento en que dio la noticia.

De la misma forma, según se había adelantado, también se le dedicó la gesta al director de “Día a Día”, Pedro Alicea, y a Ilia García Torres, quien fue presidenta de la Junta de Directores de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, quien falleció el pasado 4 de julio.

Gran apoyo

El presentador de “Día a Día” ha estado acompañado durante los pasados días por empleados de Telemundo, voluntarios de empresas privadas y público en general, además de sus amistades de los medios de comunicación y artistas como Alexandra Fuentes, Alex DJ, Hermes Croatto, Oscarito Serrano, Willito Otero, Jorge Pabón “Molusco”, la chef Noelian Ortiz, Luis Enrique Falú y Mónica Pastrana, entre muchos otros.

En esta ocasión, Arrieta caminó desde el estadio Ovidio De Jesús, en Río Grande, pasando por el casco urbano de este municipio y luego por la carretera PR 187 hasta cruzar el pueblo de Loíza, terminando en el Centro TAU (Fundación de Ricky Martin).

Este año, por motivos del COVID-19 no se realizaron eventos artísticos en los puntos de llegada. Además, la recaudación de fondos se ha hecho través de auspiciadores, venta de camisa y gorras en Me Salvé y el dinero que se recoge en la calle durante la caminata. La mercancía en las tiendas Me Salvé todavía está disponible.

PUBLICIDAD

Tramo final de la caminata

Mañana, lunes, será el último día de la caminata, la cual saldrá desde la Fundación TAU en dirección al estacionamiento del Coliseo Guillermo Angulo en Carolina, donde se hará el cierre formal de la edición número 14 de la caminata “Da Vida”.

“El último día de la caminata siempre es de alegría y de mucho sentimiento. Es un día de recuerdos, donde nos acordamos de todo lo que ha sucedido en el camino. Es un día en el que llegamos cansados, agotados, con dolor muscular y al otro día se nos olvida y dices, ‘voy a prepararme para la próxima’. Es un día donde todos los voluntarios nos abrazamos y muy bonito, casi como una graduación”, explicó Arrieta, mientras reía.

Como ya ha mencionado en ocasiones anteriores, Arrieta está dispuesto a seguir participando de las caminatas hasta que su salud lo permita. Y, aunque todavía no quiere pensar en lo que será el evento del próximo año, sí tiene pensado cuál será la ruta. “No vamos a pensar en la ruta del año que viene ni hoy y menos mañana, pero ya estamos dándole cabeza. Porque hay que cuadrarla bien, ya que se ha hablado de caminar de Ponce a San Juan y es una ruta fuerte”, mencionó el veterano comediante. “Eso sí, si se cuadra como estamos pensando, te tengo que adelantar que voy a tener que empezar a entrenar desde el mes que viene. O sea que va a ser un año duro”, concluyó.