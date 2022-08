Hoy recibió 75 centavos de las manos temblorosas de una niña como de unos nueve años, quien le dijo que hace unos cuatro años perdió a su mamá a causa del cáncer. Esta solo es una de las tantas historias de camino que invaden de emoción al animador y comediante, Raymond Arrieta, y que sirven de inspiración para seguir caminando a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico de Puerto Rico, aunque haya momentos en los que la preocupación se asoma de si podrá terminar o no la gesta.

Siempre la ha culminado, y esta décimo cuarta edición nos atrevemos a decir que no será la excepción. Hoy era un día crucial y particularmente retante, pues lo aguardaban 10.5 millas, la distancia más larga de todo el recorrido, luego de haber culminado la ruta del segundo día en el que un inclemente sol y las altas temperaturas lo lastimaron bastante. No solo a él, sino al equipo de voluntarios, que también son sus compañeros de camino, a quienes les dedicó este tercer día de caminata. El día de mañana también va dedicado a ellos.

“Estuve preocupado porque ayer fue un día de mucho calor y muchos de nuestros compañeros y voluntarios, hasta este servidor, sufrimos mucho los pies, hubo caídas, el calor... Decíamos, ‘¿podremos hacer esto?’ y dudé, de verdad. Nosotros estuvimos hasta pidiéndole oraciones a la gente. Gracias a Dios el público nos recibió muy bien y hubo mucha aportación para los pacientes. Los estudiantes en las escuelas nos esperaban afuera y eso nos dio fuerza para seguir”, contó el animador del programa “Día a Día” de Telemundo.

Hoy, en su tercer día, “Da Vida caminando con Raymond” comenzó bajo lluvia, que fue abrazada por Arrieta y el resto de los voluntarios, pues aunque los pies sufren, de alguna manera contrarrestaba el calor del día anterior. Sirvió de alivio, pese al frío, durante las primeras cuatro millas, que comenzaron en la Plaza de Recreo de Ceiba, por la PR 3 en dirección a Fajardo.

“Hoy me siento bien, fíjate. Llegué aquí, tengo hambre, me siento bien. Pero ayer llegué, no tenía hambre, no me sentía bien. Me tomaron la presión, me fue bien, fue tajante. Pero hoy pudimos batallar y lograrlo, y la verdad es que me siento contento porque ya pasamos lo peor. Ahora vamos poco a poco, ya sabemos que no hay ningún inconveniente. Vamos a llegar”, aseguró el artista, quien se dispone el próximo sábado y domingo a recorrer los municipios de Río Grande y Loíza, culminando el lunes en el estacionamiento del Coliseo Guillermo Angulo, en Carolina.

Dieron poco más de las 3:30 de la tarde, mientras decenas de personas aguardaban bajo el puente de la carretera 992, cerca del punto final, las instalaciones de Liberty, en Luquillo. Los fuertes sonidos de las sirenas anunciaban que Arrieta se iba acercando por la carretera número 3, hasta llegar a la meta. Mientras estuvo dando pasos, se le sumaron caminantes y los saludos, manos estrechadas y calurosos abrazos no faltaron.

Entre las personalidades que lo acompañaron, estuvo como de costumbre, el cantante Joseph Fonseca, quien siempre separa un día de su agenda para la causa. También asistieron el animador del programa “Puerto Rico Gana”, Álex DJ, así como el talento Pepe Calderón. Además, los zanqueros que desde el día uno han dicho presente en “Da Vida”: Jonatán Rivera, Gerald Serrano y Alan Padilla.

Entre los relatos de camino, Arrieta señaló que el pasar hoy por la Escuela Vocacional de Fajardo les impulsó para seguir el tramo, donde tantos niños y jóvenes, lo vitoreaban y le decían que “tenían los pelos de punta” al ser partícipes de la iniciativa. Está consciente de que está tocando sus vidas.

“He bregado con eso mentalmente, porque ven a uno como ejemplo. Es bueno poder visualizar que uno de estos jovencitos haga lo mismo, que aprendan de lo que estamos haciendo. Fue de los momentos más emocionantes de esta caminata, estudiantes en las afueras de las escuelas, desde los más chiquitos hasta los de cuarto año. Eso es lo que nos da energía para seguir”, expresó.

Arrieta comentó que el cuadro telefónico en “Día a Día” de Telemundo no ha parado de sonar. “Estoy seguro de que sábado y domingo el público va a salir a la calle, están libres, no hay clases y sé que van a caminar con nosotros. Van a a ser dos días de fiesta para el hospital”, aseguró.

En comunicación constante con su padre

Su padre, don Ramón Arrieta, ha dicho presente en cada una de las caminatas de su vástago. En esta ocasión, no pudo ser posible por padecer cáncer, aunque fue detectado a tiempo y todo está bajo control.

“Él está histérico. Siempre le tengo que escribir. Nos comunicamos todos los días. Le tengo que escribir ‘Ya llegué, estoy bien’”, dijo en referencia a su progenitor a la vez que detalló que este no podrá asistir al último día de la caminata. “Papi no puede ir, no es conveniente que vaya. Pero esto es así, tiene que luchar. Pero él está súperbien, Gracias a Dios”, manifestó el animador del programa “Raymond y sus amigos”.

Precisamente, por ser tocado por la enfermedad, el evento de este año Arrieta lo dedica a su progenitor, además del director de las producciones de Tony Mojena, Pedro Alicea, diagnosticado con cáncer; y en memoria de Ilia García Torres, quien falleció hace unas semanas y se desempeñó como presidenta de la Junta de directores de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.

De regreso a pernoctar en los tráilers

De antemano se sincera, y confiesa que el regresar a pernoctar en los tráilers hace que extrañe su casa, su cama, familia y demás comodidades.

“El primer día me levanté a las 4:00 de la mañana. Ayer dormí con un poste en la parte de atrás, pero con el cansancio que yo tenía, yo podía dormir hasta ahí afuera. Pero te vas acostumbrando poco a poco. Extraño mi baño, mi cama, mi bañito en una ducha. Aquí tengo una manguerita y es interesante, es un ‘camping’. Pero a la misma vez nos sentamos y hablamos por la noche de todo lo que está pasando”, dijo el artista, quien esta noche recibiría la visita de su hijo y su hermana, mientras explicó que su esposa en esta ocasión no podrá visitarlo, pues al haber un cambio de fecha, ya tenían una boda calendarizada previamente, está afuera.

Para aportar: Cuenta Da vida Firstbank #300-4870858; a través de la compra de camisas y gorras oficiales en las Tiendas Me Salvé; ATH Móvil Donated/ligacancerpr, a través de www.ligacancerpr.org, y durante la caminata mediante el banco de teléfonos Da Vida (787) 641-2226 en Día a Día (de 1:00 a 4:00 p.m).