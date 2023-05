El actor y comediante puertorriqueño Raymond Arrieta asegura que el adjetivo de “héroe” no le corresponde, porque lo único que “he hecho es ir al frente y la gente me sigue, pero el éxito es de todo Puerto Rico”.

Con estas palabras Arrieta resumió esta mañana el trayecto de los 14 años de la caminata “Da Vida caminando con Raymond” a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez que el próximo, miércoles, 31 de mayo comenzará su edición número 15 con la que se concluye el evento benéfico de mayor recaudo para la institución hospitalaria en la isla.

En los pasados 14 años, la caminata “Da Vida” alcanzó recaudar para los pacientes de cáncer en la isla, $15,151,066 millones en 87 días caminando para un total 1,024 millas recorridas por los municipios de Puerto Rico, informó hoy el productor Tony Mojena, quien junto al equipo de Telemundo y los familiares de los empleados acogieron por 15 años el gran proyecto de impacto social donde miles de puertorriqueños se desbordan en solidaridad y ayuda.

“Son 15 años y esta sí es la última caminata porque luego vamos a estar anunciando la nueva iniciativa para seguir ayudando al Oncológico. Ya mi esposa y mis hijos me dicen que me detenga porque han sufrido (mencionó compungido), y a mí, más que el dolor, los pies… he terminado dos veces en el hospital y he pasado sustos grandes. Pero estoy bien. Por más que uno entrene y lo he hecho todo este tiempo entrenar el corazón está difícil, -hace una pausa por el taco en la garganta-, pero vamos a seguir ayudando. Este trayecto será dedicado al (exdirector de televisión) Pedro Alicea que me acompañó durante todas estas caminatas y estuvo ahí con nosotros”, dijo lloroso el artista al recordar a Alicea quien falleció el pasado 14 de mayo víctima del cáncer.

“He sido bendecido de poder caminar por tantos pueblos y lugares que no imaginé. Nos vamos a llevar el recuerdo del legado de que fuimos afortunados de recibir el cariño de tanta gente, de los pacientes y del pueblo de Puerto Rico. Gracias a todos, a mi familia de Telemundo, a mi familia y vamos a gozarnos esta caminata. Vamos a ir de fiesta”, añadió el presentador de “Día a Día” de Telemundo.

Raymond Arrieta junto a sus padres. (Vanessa Serra Díaz)

Para Arrieta, Mojena y la relacionista del canal 2, Elia Calvo recordar a quien fuera el director del programa “Día a Día” de Telemundo fue un momento duro que les provocó lágrimas durante la conferencia de prensa.

El anfitrión de “Raymond y sus amigos” de Telemundo anunció que al igual que otros años las emociones lo invaden por lo que va a estar “llorando desde ya”.

De hecho, en el encuentro con los medios y los auspiciadores no pudo contener el taco en la garganta y el llanto al repasar varios videos y momentos de la caminata por los pasados 14 años.

Las vivencias que atesora el artista son incalculables ante la satisfacción de ser testigo principal de ver como pacientes completamente curados de la enfermedad gracias a los tratamientos recibidos en el Hospital Oncológico.

Este es el caso de la paciente Awilda Vázquez quien durante una de las caminatas saludó a Arrieta y le hizo la promesa de que lo volvería a ver cunado la enfermedad no estuviera más en su cuerpo. Vázquez le dio un beso en la camisa al artista como una promesa. Hoy la paciente llena de salud sorprendió a Arrieta en la conferencia de prensa y volvió a plasma un beso en la camisa del artista en señal de agradecimiento.

Arrieta hace unas semanas enfermó de bronquitis y afirmó que ya se encuentra muy bien y listo para la ruta que implica esfuerzo y agotamiento físico y psicológico.

“Siempre me pasa antes de la caminata que me enfermo… parece que son las emociones, pero ya estamos muy bien y listo para el próximo miércoles. A mis queridos voluntarios gracias sin ustedes esto no se puede hacer… quien iba a decir que son 15 años. Este trayecto va a ser duro y caluroso con temperaturas de más de 100 grados. Nosotros ya tenemos una maestría y doctorado en saber lo que tenemos que hacer y cómo cuidarnos. A mis auspiciadores mil gracias. Estuve en el hospital y los pacientes están sumamente agradecidos”, indicó el artista que espera que él y todo el equipo que caminan puedan terminar “todos bien”.

La ruta en seis días

Este año la ruta comprende el trayecto de Ponce a San Juand, igual que se hizo en la primera edición del 2009 cuando Arrieta aceptó el reto y la invitación que le hizo Edgardo Huertas para emular la gesta benéfica que también hizo el fenecido comediante Ramón Rivera “Diplo” en beneficio de los pacientes. Fue el hijo de Diplo quien lanzó el reto en el programa “Día a Día” de Telemundo y Arrieta indicó que en esa primera ruta recaudaron $200,00o.

El primer tramo será el miércoles, 31 de mayo desde el Hospital San Lucas en Ponce hasta la plaza de Juana Díaz. El jueves, 1 de junio saldrán desde el estadio Hermanos Marrero en Aibonito hasta el estadio Pedro Montañez en Cayey. Al otro día partirán desde el estadio Pedro Montañez en Cayey en ruta hacia el Barrio Beatriz en Caguas. El sábado 3 de junio el trayecto iniciaría en el Barrio Beatriz en Caguas y culminaría frente al Centro de Gobierno de la Ciudad Criolla. El domingo 4 de junio la caminata saldrá desde la Avenida José Mercado en Caguas hasta la Asociación de Policías en Guaynabo. El último tramo será el lunes 5 de junio saliendo de la Asociación de Policías en Guaynabo para el gran cierre en el estadio Hiram Bithorn.

Los padres de Arrieta, Ramón Arrieta y Carmín Vázquez estuvieron en la conferencia, junto a Edgardo Huertas quien describió a Arrieta como uno de los seres humanos más nobles que ha dado esta tierra. El equipo médico del Hospital Oncológico también asistió.

En un aparte con este medio Arrieta confirmó que su padre, quien fue diagnosticado con cáncer el año pasado se encuentra todavía en tratamiento luego de la operación que “tuvo para remover el cáncer, pero está muy bien y lo verán en el carrito de golf velándome”.