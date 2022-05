El número de personas que han dado positivo a COVID-19 en las pasadas semanas continúa en aumento. Ayer, los presentadores de televisión Raymond Arrieta y Dagmar Rivera anunciaron que se contagiaron con el virus.

Como era de esperarse, ambos tomaron las medidas de precaución y aislamiento, por lo que ninguno de los dos se presentó a trabajar en los programas de Telemundo Puerto Rico en los que participan.

Anoche, Arrieta fue sustituido en su programa nocturno “Raymond y sus amigos” por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. El intérprete abrió con el tradicional monólogo, mientras que el comediante apareció a través de una videollamada. “¡'Brother’, me dejaste solo aquí!”, indicó Fonsi mientras reía.

“Estoy con COVID. Lo más malo del COVID son los primeros dos días, con fiebre, escalofrío, dolor de cabeza y lo más malo de ahí en adelante es la soledad, estar solo en la casa, ni siquiera la perrita me hace caso”, narró Arrieta, quien se mantiene en aislamiento en su hogar. “Pero ya hoy, gracias a Dios, desde el primer día que me tomo los medicamentos, ya me siento mejor”.

Fonsi, quien se encuentra en la isla para darle promoción a su próximo concierto “Noche Perfecta Tour” el 27 y 28 de mayo de 2022 en el Coliseo de Puerto Rico, mencionó que, por esa noche, el programa de comedia pasaría a llamarse “Fonsi y sus amigos”.

Por su parte, Dagmar publicó un mensaje junto con una foto suya en la que aparecía junto a Arrieta con el mensaje “y para parecernos más, los dos con COVID-19, pero en franca recuperación. Estar vacunados nos ayuda. Yo llegué a pensar que iba a estar invicta, pero me tocó. ¡Un abrazo, ‘partner’!”, escribió la artista, quien llevaba varios días sin aparecer en el programa “Día a día” de Telemundo.