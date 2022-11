El actor puertorriqueño Juan Reinaldo Jaime Rodríguez, conocido como, Rosko Jaime regresó anoche al programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo tras una ausencia de alrededor de tres meses.

A principios de agosto la audiencia del programa comenzó a preguntar en las redes sociales si el joven actor había renunciado. El productor Tony Mojena a cargo de la producción del espacio televisivo aclaró en ese entonces a El Nuevo Día que el actor y comediante continuaba, pero que estaría unos días fuera por asuntos personales.

Anoche en medio del segmento “Men in the City”, el famoso “Luiso” o “Chupi” como le llaman apareció en una enorme caja de regalo, provocando la alegría de sus colegas y de los televidentes que añoraban su regreso.

“Shupi’s Back at it again!!! Un millón de gracias por el apoyo incondicional del público que disfruta y ríe con nosotros en Men in the City”, escribió el actor en sus redes sociales en relación a su regreso al espacio televisivo.

Rosko Jaime estuvo apoyando a su hermana Glorimari Jaime Rodríguez como la presidenta municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guayama.

Durante los meses que Rosko Jaime estuvo fuera el actor y humorista Jasond Calderón se unió a Raymond Arrieta y al resto del elenco conformado por Sara Jarque, René Monclova, Jorge Castro, Joealis Filippetti, Mónica Pastrana, Lizmarie Quintana, Abraham Marti, Norwill Fragoso y Miguel Morales.

Calderón se ha integrado de maravillas al equipo sumando su experiencia y humor.

El productor Mojena dijo que con la integración de Calderón podrán seguir renovando la oferta del espacio televisivo que se transmite a las 8:30 p.m.

“Trayendo gente nueva podemos hacer comedia nueva, podemos crear personajes nuevos, podamos crear situaciones nuevas en las mismas comedias que existen”, explicó.