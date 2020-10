En franca recuperación y “deseosa de seguir p’alante y continuar con otros proyectos”. Así dijo sentirse la recordada presentadora de programas infantiles en televisión, Sandra Zaiter, luego de una larga estadía en el hospital.

“Estoy bien, quiero retomar mi vida y mostrar que uno no se puede dejar tumbar por vicisitudes o situaciones que de momento nos llegan sin uno entender, pero que luego la vida nos va mostrando el camino. Así es que en esas estoy”, agregó la también cantante y compositora, quien dijo que todo surgió a raíz de un accidente de carro que tuvo producto de un bajón de presión.

“Tratando de echarme a un lado choqué con la valla en el puente de la Avenida Kennedy y eso me llevó al hospital donde encontraron que tenía fracturado los huesos de los dos fémures y la muñeca”, contó en entrevista telefónica la animadora.

Sin embargo, destacó que el problema mayor que encontraron los médicos fue la falta de oxigenación. “Esto viene desde mi primer accidente grande que, aunque no me lo descubrieron en ese momento, tenía problemas de respiración porque el diafragma no me funcionaba bien”, explicó “Titi Sandra”, como se le conoce cariñosamente.

De hecho, indicó que la trataron para apnea de sueño y por eso tiene que usar una máscara de oxígeno “que me ha ayudado enormemente”.

“La uso de noche y de día no tengo que utilizarla. Estoy hablando bien, con fuerza y con ánimo, así que me está funcionando bien. Estoy siguiendo todas las instrucciones médicas, tomando todos los antibióticos, que no veo la hora que terminen”, agregó entre risas, tras agradecer a todos los que han orado por ella, al igual que a los que donaron sangre.

“Agradezco en el alma a los padres que les enseñaron a sus hijos sobre los programas en los que trabajábamos y ese amor de ellos, ese cariño, me ha llevado también al deseo de superarme ante las situaciones. Y con oraciones es que se puede lograr, esa bendición la llevo conmigo para el resto de mi vida”, aseguró.

La actriz y productora Ángela Meyer, quien ayer pidió al pueblo que le dejaran mensajes positivos a Zaiter en su página de Facebook, recordó hoy que hace más de 25 años produjo el unitario “Gaviota de la Esperanza”, que se puede ver libre de costo a través de la página www.escenariovirtualpr.com “que es la vida de ella según me la contó”, indicó Meyer, tras agregar que es un homenaje “a la gran reina de los niños” y una buena forma de conocer “una lección de vida increíble”.