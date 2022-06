Después de “dos meses intensos y difíciles”, la periodista y presentadora de televisión, Saudy Rivera, se conectó esta mañana a través de Instagram Live para agradecer los muchos mensajes de apoyo, solidaridad y buenos deseos durante el proceso de enfermedad de su esposo, el bombero Iván Rivera, quien el pasado 19 de abril sufrió un derrame cerebral.

Rivera, quien actualmente se desempeña como mujer ancla del programa de análisis de noticias, “Nación Z” de Mega TV y Z93 FM, comenzó que ha sido un período de “mucha sabiduría y experiencias de las que hay que aprender”. La comunicadora, además, aprovechó para admitir que aunque todos los días responde varios de los mensajes de sus amigos de las redes sociales, son tantos, que no ha podido terminar.

“A veces ustedes no se imaginan, no tienen idea, de cuánto ustedes suman, cuánto ustedes logran hacer en la vida de otra persona con un mensaje positivo, con un corazoncito, con una señal de bendiciones, de apoyo. Siempre que tengan la oportunidad, no importa las circunstancias, sorprendan a alguien con un mensaje positivo en ese ‘direct message’, eso llena el alma, de verdad que sí”, enfatizó Rivera, quien comparte labores con el licenciado Eddie López y el profesor Jorge Suárez.

Con la filosofía de que “el buen dador recibe muchas bendiciones cuando le sale del alma”, la panelista del desaparecido programa de Telemundo, “Dando Candela”, continuó narrando que ayer, Día de los Padres, se cumplieron dos meses desde que su esposo tuvo el arresto cerebral. En esa línea, Rivera, envió un mensaje sobre la importancia de mantenerse alerta ante las señales del cuerpo.

“Aprendan a entender su cuerpo y las señales que el cuerpo les da. Vayan a los médicos, vayan a atenderse, háganse laboratorios. No confíen en cualquier dolor, cualquier dolor puede ser la señal de algo grande. El cuerpo es perfecto, el cuerpo te habla y te dice dónde duele, dónde hay algo que no es normal”, dijo.

El pasado 29 de mayo, la animadora publicó unas fotos en las que se aprecia a su compañero de vida compartiendo con una de las hijas del matrimonio, Valentina, quien le profesaba su cariño a su progenitor. La anfitriona del programa radial de Z93 FM acompañó las imágenes con un mensaje de celebración y agradecimiento al Señor por el progreso de Rivera.

“La fuerza de la oración es poderosa, no lo dudes nunca. Pide a Dios con fe porque crees en Él y su poder, verás su gracia manifestarse. Yo solo suplicaba estos momentos. Futuro con papá, no importara las circunstancias y cuando veo el milagro se me doblan las rodillas pero esta vez de alegría para dar gracias al Señor. ¡Cree y confía! El respeto y amor a la vida te hará merecedor de muchas alegrías”, publicó.