Más allá de la reacción inmediata del público, la televisión en vivo abre paso a que se susciten momentos jocosos donde los anfitriones dejan el libreto a un lado y muestran su humanidad. Entre risas y un poco de vergüenza, la periodista y empresaria Saudy Rivera Soto protagonizó un incidente esta mañana en Nación Z de Zeta 93 FM y Mega TV que ella misma compartió con sus seguidores de las redes sociales.

“Qué horrible, esto pasó al aire hoy en Nación Z. Por poco muere ahogado en café el licenciado Eddi López. Tienen que ver qué pasó detrás de cámaras”, comenzó la mujer ancla del programa mañanero junto a un vídeo e imágenes de lo sucedido.

El vídeo muestra al licenciado López Serrano mientras analizaba uno de los temas de la mañana y es interrumpido por la risa de Rivera Soto. La periodista, mientras se disculpaba, explicó lo que estaba pasando detrás de las cámaras.

“Perdón Eddie. Me acaba de pasar algo terrible, señores. Yo lo voy a postear en mis redes sociales. Yo tenía una taza de café aquí, perdonen, y se me viró y le ha caído a Eddie. No te muevas que estás a punto de ahogarte en el café”, manifestó mientras el profesor Jorge Suarez intentaba contener la risa.

“Qué terrible. Le metí una patá' a mi café. La cara de Eddie López Serrano y la de Jorge Suárez vale un millón y mis paveras al aire, quien me conoce (sabe que) son incontrolables”, continuó Rivera Soto en Instagram, donde se mantiene conectada con sus seguidores.

La propietaria de Sweets Gallery se unió al programa Nación Z el pasado jueves, 17 de febrero.

“Vengo con los bolsillos llenos de muchas cosas para dar, pero sobre todo para escuchar. Quiero ser el volumen de la voz del pueblo en ‘Nación Z’. Durante los últimos años el país se ha volteado de manera radical, especialmente con los asuntos políticos. Nos hemos percatado que la gente está prestando mucho interés hacia los asuntos de gobierno. La gente quiere que se les escuche, y vengo a ser esas extensiones”, dijo la expanelista de “Dando Candela”, el desaparecido espacio de farándula de Telemundo, días antes de comenzar su nueva faceta como comunicadora.

En agosto del 2020 Rivera produjo y presentó el programa “Papeleta Rosa”, dedicado al proceso primarista. De igual manera, en noviembre de ese año, realizó las mismas funciones en “A fuego con Saudy”. Este último ocupó el horario de las 10:00 p.m. y acogió segmentos de entretenimiento, entrevistas, reportajes especiales, comedia y música.