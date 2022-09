La vida está llena de fechas que dejan su marca para siempre. Los nacimientos, los logros, el primer beso y las segundas oportunidades... En el caso de la periodista y presentadora de televisión, Saudy Rivera, su esposo Iván Rivera y sus hijas Valeria y Valentina, el 19 de abril de 2022 fijó un antes y un después.

Hoy, cinco meses después del ataque cerebrovascular que mantuvo hospitalizado al bombero por varias semanas, la mujer ancla del programa de análisis “Nación Z” de Zeta 93 FM y La Mega TV, manifiesta que su compañero de vida “es un milagro” y el mismo Dios al que clamó y acudió durante todo el proceso, le otorgó al padre alcahuete otra oportunidad para vivir. A la vez que todos -como familia y como seres independientes- retoman los planes y proyectos que fueron puestos en pausa, también buscan la manera de educar, acompañar y fortalecer a quienes viven una situación similar.

“Yo estoy retomando lo que es ‘Saudy TVE’ (su canal de YouTube) y tengo planificada una entrevista con Iván para relanzar el canal. Mucha gente, obviamente, quiere saber y estar pendiente de esto, de cómo va, y no es que yo esté manipulándolo en términos de contenido, pero sí quiero dar lo máximo para que la gente lo vea y lo escuche de él mismo. Me he caracterizado en todo el proceso que sea yo quien hable y en el espacio cómodo y de confianza lo vamos a hacer”, dijo la propietaria de Sweets Gallery by Saudy en entrevista con El Nuevo Día.

La natural de Jayuya detalló que será la encargada de entrevistar al servidor público, motivo por el que se siente bendecida y privilegiada. Rivera, quien también se destacó como panelista del desaparecido programa de farándula “Dando Candela”, de Telemundo e invitada especial del espacio “Lo Sé Todo”, de Wapa Televisión, auguró que será una conversación “muy real y muy humana” que, de igual manera, tendrá un fin educativo.

“Para que la gente lo vea, y de ahí se aprendan muchas cosas. (Hay) mucha gente padeciendo de lo mismo, viviendo situaciones difíciles familiares, pero queremos demostrar que todo es posible con la fe, con el apoyo de la gente que te quiere y que abrirle las puertas a una nueva vida es posible. Hay que enfrentarlo con valentía, y ahí vamos”, continuó.

La exeditora agregó que el relanzamiento de su canal de YouTube ya está en producción y dará más detalles próximamente en sus redes sociales.

Byankah Sobá no pudo aguantar la emoción

Además de su fe inquebrantable, la presidenta de Rivera Soto Media ha dicho en varias ocasiones que fue el amor y solidaridad de los familiares, amigos, colegas y seguidores lo que la mantuvo fortalecida en el período de incertidumbre que enfrentó en plena primavera. En la innumerable lista de personas resalta un nombre: Byankah Sobá.

Precisamente, la relacionista profesional publicó ayer en su cuenta de Instagram las fotografías de la primera salida del inspector del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico desde el día que sufrió el derrame cerebral. Las cuatro fotos, que en cuestión de horas reflejaron cientos de reacciones y comentarios, fueron tomadas en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce mientras disfrutaban una obra teatral.

“Fuimos a ver una obra, prácticamente fue la primera salida de Iván. Byankah, pues la emoción, ya tú sabes”, dijo la comunicadora entre risas. “Byankah estuvo muy pendiente de nosotros en el proceso, y de él, igual que su esposo. Todos los días me escribían, estuvieron bien conectados con mi familia y yo sé que le causa una enorme felicidad verlo en mejor estado. A Byankah yo la adoro y le agradezco muchísimo todo ese amor, atenciones y cariños. Al igual él (Iván), los quiere muchísimo a ella y a su esposo Eduardo”, sostuvo la amante de la pastelería.