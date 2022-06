Hoy, la comunicadora y empresaria, Saudy Rivera, se unió a “Lo Sé Todo” como analista invitada, en sustitución de Kike Cruz. Durante sus intervenciones, la comunicadora abordó tres temas de gran impacto para el pueblo: los apagones de luz provocados por alegada falta de mantenimiento y el aumento de la tarifa de energía eléctrica, los feminicidios ocurridos en los últimos días y el contagio de COVID-19 entre los niños. Con este último, también amplió sobre los rezagos que ha dejado el virus en la educación.

“Me siento bien honrada y contenta. Después de tantos años en los medios de comunicación, es la primera vez que estoy en ‘Lo Sé Todo’. Me encanta que hayan confiado en mí para cubrir el espacio de Kike Cruz por un día, a quien respeto, y que pude ampliar sobre situaciones de país que son los temas que me apasionan en el día a día. También, me dio mucha alegría reencontrarme con compañeros como Fernan, Brenda, Yulianna y Gredmarie. Agradezco al equipo de producción y a la gerencia de Wapa por darme esta oportunidad”, dijo Rivera.

La periodista también entrevistó a Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER; a la doctora Ada Álvarez Conde y al emergenciólogo pediátrico, Dr. Víctor Ramos.

“Hoy recibimos a Saudy en ‘Lo Sé Todo’ por primera vez y fue una gran experiencia. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, pues los televidentes, los invitados y los compañeros del programa respetamos su trabajo. Además, con su estilo distintivo y personalidad aportó a que todo fluyera muy bien en el programa. Ya sabemos que podemos contar con ella para futuras ocasiones”, comentó Niria Ruiz, productora ejecutiva de “Lo Sé Todo”.