Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se jubila el periodista José Esteves tras más de cuatro décadas de carrera

El comunicador llegó a “Telenoticias” de Telemundo Puerto Rico en el 1992

6 de diciembre de 2025 - 9:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Esteves es egresado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hablar de periodismo en Puerto Rico es, inevitablemente, hablar de José Esteves Montesinos, un veterano reportero cuya ética de trabajo y presencia constante han servido de inspiración para colegas y futuras generaciones de comunicadores. Más allá de las noticias, el egresado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras representa un rostro familiar y cercano para el pueblo puertorriqueño, un periodista cuya autenticidad y estilo único —simbolizado por sus icónicas “camisas de Esteves”— han trascendido la pantalla.

Hoy, Telemundo Puerto Rico, rindió homenaje a 13 profesionales que culminan sus respectivas carreras profesionales, muchos de ellos, según la meteoróloga Zamira Mendoza, con más de 30 años de servicio. Entre ellos, Esteves.

“Gracias por tantos años de entrega y excelencia periodística”, expresó la integrante de la “Autoridad en el Tiempo” de “Telenoticias”.

La carrera del comunicador comenzó a principios de la década de 1980 en “El once en Las Noticias” de TeleOnce. En el 1982, llegó a WAPA Televisión donde se desempeñó como fue subdirector de noticias y jefe de la mesa informativa.

Fue en el 1992 cuando, finalmente, inició en “Telenoticias en acción” de Telemundo. Desde entonces, el canal 2 se convirtió en su segundo hogar.

Esteves Montesino, tal y como establece su perfil en telemundo.pr, ha sido reconocido con numerosos premios del Overseas Press Club, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), y otras organizaciones cívicas y culturales que reconocen la labor de los periodistas en la isla.

Algunos de sus trabajos más importantes fueron la Guerra del Golfo en el Medio Oriente, el SIDA en África, el golpe de estado en Venezuela, los Niños de la Calle en Brasil y Colombia. Además, ha sido el responsable de coberturas de interés social tales como los Juegos Panamericanos y los preparativos ante la visita del Papa Juan Pablo II, ambos en Cuba.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
