Sin boricuas la edición de “La casa de los famosos All-Stars”

Sin embargo, esta edición incluyó lo que denominaron como la “ nueva generación All-Stars ”, personalidades que no habían participado de las pasadas ediciones.

Las encargadas de abrir nuevamente las puertas de la casa comandada por La Jefa y mostrar su renovada decoración fueron las ganadoras de tres de las pasadas cuatro temporadas: la ex Miss Universe, Alicia Machado; la actriz Ivonne Montero; y la empresaria boricua, Maripily Rivera. Cabe destacar que la modelo y ex Miss Universe Puerto Rico, Madison Anderson Berríos, no formó parte del “opening”.