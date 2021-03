Detenerse nunca ha sido un distintivo de Sonia Valentín a lo largo de su carrera como actriz, directora, productora y presentadora. Sin embargo, su nueva encomienda como directora de producción de Wapa TV la obliga a desacelerar, no como un sinónimo de dejar de trabajar, sino para desde una perspectiva diferente -donde no mira hacia ella misma-, enfocarse específicamente en laborar en el desarrollo de este canal, la industria y el país.

A solo cinco días de entrar de lleno en el nuevo cargo que ocupa, conversó con El Nuevo Día sobre esta oportunidad que surge en momentos en que la televisión puertorriqueña atraviesa por muchos cambios y se ha ampliado la oferta local. Desde ese aspecto, sentirse retada fue fundamental para que surgiera el interés y aceptara esta posición a la que no aspiraba, según confesó, quien hasta hace poco fue una de las presentadoras del programa “¡Viva la tarde!”.

“De niña quise ser actriz, después quise ser directora, luego quise producir y dirigir películas, quise hacer programas de televisión y tuve la oportunidad de entrar y hacerlo. Le doy gracias a Dios, a la vida y al talento que se me ha otorgado de alguna manera, de lograr todos esos sueños. En esta etapa, ¿qué es lo próximo? Muy bien podía mantenerme tranquila, haciendo de talento, y obras de teatro ocasionalmente, entre otros proyectos, pero la realidad es que era medio ‘part time’ y no teníamos esta necesidad de desarrollar nuevos proyectos como en este momento”, dijo Valentín, quien lleva 14 años laborando en Wapa TV y finalmente asumió esta encomienda con la confianza que le da el conocer los diversos ángulos de la televisión y el mundo del entretenimiento.

PUBLICIDAD

“Lo vi como una oportunidad para aportar al canal que de alguna manera me dio espacio para mi desarrollo”, añadió la nueva directora al resaltar con entusiasmo que trabajará de la mano con Frank Dobek quien fue promovido al puesto de director de Operaciones. Éste cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la industria de la televisión y tendrá la responsabilidad de liderar al personal y equipo técnico del canal, incluyendo a camarógrafos, luminotécnicos, coordinadores, editores y audio.

Retos que se aproximan

Así como cuando trabajaba en el teatro, sus producciones de cine y televisión, Valentín apuesta al trabajo en equipo. Si bien reconoce que hay muchos proyectos entiende que hay que desarrollar y fortalecerlos, además de que es un proceso largo, asegura que trabajará de la mano de sus compañeros productores para hacerlo. De igual forma, explica que se adentrará también en el desarrollo de nuevos proyectos.

“Sobre los proyectos que ya están al aire, quiero trabajar con los productores para con ellos mismos identificar cuáles son las situaciones que tienen, cuáles son las áreas que ellos mismos ven que podrían mejorar, pero, más que mejorar, fortalecerlas y trabajarlas con ellos. Por ejemplo, ¿qué necesitas que podemos hacer para que sientas que tu programa esté más fuerte? Obviamente conozco la realidad de cada uno de mis compañeros porque he estado ahí”, planteó la fundadora de Producciones Copelar, casa productora bajo la cual creó programas como “Entre nosotras” y “Juntos en la mañana”.

Oportunidad para lo nuevo

Otro de sus cometidos será tener una apertura para las nuevas propuestas que lleguen al canal en términos de producción. Así se lo ha delegado Jimmy Arteaga, presidente de Programación, Producción y Promociones de Wapa TV, de quien destacó la relación profesional que poseen así como la confianza que él ha depositado en ella desde que éste llegó al canal.

PUBLICIDAD

“Me ha encomendado que lo lea, lo analice y le busque las oportunidades, y que de ahí haga un seleccionado. Luego la gerencia es quien toma la decisión final. Sí voy a estar haciendo eso, mirar nuevas cosas también, considerando que un proyecto no es solo la idea, sino hay que ver las oportunidades reales, que tenga una capacidad económica para desarrollarse y luego pensar en su desarrollo. Así que voy a estar viendo todo lo que pueda proponer o sugerir”, acotó.

Además del respeto que le tiene a Arteaga, expresa su deseo de aprender del conocimiento que este tiene en la industria y le agradece la permanencia en el canal durante el periodo que estuvo transmitiéndose el programa “Entre Nosotras”.

“Cuando Jimmy entra al canal, ‘Entre Nosotras’ tenía un año al aire, y luego es él quien le ve la posibilidad de lanzarlo en vivo. Me dijo, ‘amárrate el cinturón. Créeme, vas a madrugar, al principio vas a estar complicada, pero luego vas a ver que vas a estar muchos años al aire y seguro’, y así fue. Esa apertura se la agradezco”, contó sobre el programa que se transmitió en Wapa TV por casi 10 años.

Valora el ojo del televidente

Para Valentín, el televidente actual tiene muchas comparativas, al no tratarse de solo tres, sino de múltiples canales locales, por lo que necesita por sobre todas las cosas, que se vea bien la pantalla.

“Puedes cambiar de canal y, aunque no conozcas nada de televisión, puedes diferenciar entre una cosa que se ve bonita o una que no se ve bonita. Eso es algo bien básico, que la gente en su casa hace. Pero también el televidente busca contenido. Lo que quiere al final del camino es un contenido que sea atractivo, cercano a ti, que te llegue y que de alguna manera te enfoque”, explica.

PUBLICIDAD

Mientras reconoce que las redes sociales y las plataformas digitales tienen su espacio en la juventud y que la televisión se queda más con la gente más adulta, señala que buscarán formas de atraer a los jóvenes para que puedan crear un hábito de ver televisión, que es uno de los grandes retos que tiene la televisión hoy en día. Asimismo, destaca el que la televisión haya recobrado su importancia y relevancia en medio de la pandemia.

“La pandemia les dio a las personas la necesidad adicional que tenían, más allá del entretenimiento, de mantenerse pegado a la televisión porque no había mucho que hacer. Unos estaban pegado a las computadoras y viendo todo lo que era las redes y otras personas se aferraron a la televisión como medio no solo para mantenerse informados, sino para entretenerse, en un periodo donde no podíamos salir. Se había perdido un poco eso en el ajetreo que vivimos en el día a día”, concluyó, mientras dejó claro que en cuanto a los programas de contenido noticioso, es Rafael Lenín Lopez quien como director de noticias toma las decisiones.