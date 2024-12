Sylvia Gómez se despide de Telemundo: “Me jubilo, no me retiro”

“Le he dicho a todo el mundo que me siento un tanto ambivalente, porque la decisión hacía tiempo, que la venía trabajando y pensando en qué iba a hacer, pensando que ya es hora. Es una vida entera haciendo lo que hago, pero, como sigo diciendo, me jubilo, no me retiro” , explica mientras se prepara para contar las mismas cosas que contará de distintas maneras a lo largo del mismo día.

“Yo no estudié periodismo. Lo que hice fue un bachillerato con concentración en teatro y literatura inglesa, pero cuando fui a hacer la maestría en Michigan, cogí cursos electivos en periodismo y periodismo para televisión, porque me parecía fascinante. Cuando regresé, se enteraron de que había tomado esos cursos y la realidad es que no había muchas mujeres preparadas para hacer noticias en televisión porque nunca hubo mujeres haciendo noticias. Carmen Juncos me llamó, me preguntó si me interesaba y le dije que sí, pero que no me interesaba dedicarme a eso. Me pidió que fuera a hacer una prueba. Cuando llegué, la prueba fue hacer un boletín de noticias directamente al aire”, relata.