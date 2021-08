El accidente automovilístico que la reportera televisiva Tatiana Ortiz sufrió la semana pasada le ha permitido reafirmar que las críticas que no son constructivas son irrelevantes en los medios de comunicación.

La reportera de “Las Noticias”, que se reincorporó el miércoles a su taller de trabajo de TeleOnce, fue objeto de algunas críticas en las redes sociales por compartir la imagen de ella mientras era transportada en ambulancia desde Juncos a un centro de atención médica en Caguas. La reportera sufrió el accidente de tránsito mientras se dirigía a una asignación laboral, junto a un camarógrafo del canal.

Ortiz explicó que la única razón por la que compartió la foto de sus piernas en la camilla de la ambulancia fue con el propósito de que su familia supiera que ella estaba bien y “no estaba herida de gravedad”.

“Nunca he sido una persona de estar en controversias y de exponer mi vida privada en las redes sociales, pero en el caso del accidente fue que al enviar un informe policíaco mencionan que estoy herida, y mi abuelita empieza a llamar en una crisis y lo más fácil para mí era hacer una publicación y dejar saber que estaba bien dentro de la situación, en especial para mi familia. Las críticas siempre son algo que van a estar en esta profesión y he aprendido a manejarlas con el tiempo. Saber en qué momento uno va a contestarla o no. Esta vez, preferí guardar silencio. Lo más importante era dejarle saber a mi familia que estaba bien y que no podía atender las decenas de llamadas que estaba recibiendo”, explicó Ortiz en entrevista con este medio.

Sobre su salud reveló que se siente bien, que está bajo tratamiento médico y continúa con sus terapias.

“Me siento mucho mejor. Me dieron el visto bueno de regresar, siempre y cuando no haga fuerza en el brazo izquierdo. Hay unas lesiones, pero son menores”, sostuvo la reportera que nunca había estado involucrada en un accidente de auto.

Ortiz reconoció que el nuevo noticiario de TeleOnce, -que se transmite de lunes a viernes-, le ha permitido tener una mayor exposición de la tenía en el antiguo programa “Jay y sus rayos X” de Telemundo que se transmitía una vez por semana. Con la exposición que tiene en TeleOnce, el reconocimiento en la calle es mayor y el día del accidente lo comprobó, ya que según narró varias personas se le acercaron para ayudarla.

De igual forma, contó que en todas las asignaciones que le ha tocado cubrir para el noticiario “Las Noticias” siempre hay alguien que se le acerca para felicitarla por la labor que realizan ella y el nuevo equipo de colegas del Departamento de Noticias de TeleOnce.

“Las Noticias” estrenó el pasado 12 de julio sus tres ediciones de informaciones, cuyos presentadores de noticias son Celimar Adames Casalduc y Ricardo Currás. Ambos renunciaron a sus antiguos noticiarios en Wapa Televisión y Univision Nueva York, respectivamente, para emprender la nueva oportunidad laboral.

Ortiz fue otra de las que dio el salto de canal. Su carrera profesional en el periodismo inició en Telemundo junto al comentarista y abogado Jay Fonseca, quien ahora está en Wapa Televisión. Ortiz y Fonseca laboraban con las producciones de Tony Mojena en el programa “Jay y sus rayos X”, que ante la inesperada salida del licenciado ahora se llama “Rayos X” en Telemundo.

Previo a estar en el programa de investigación del abogado, Ortiz trabajó en el 2014 en “Telenoticias” en el área de la mesa de información, producción y reportando desde la calle. Apenas empezaba su carrera profesional cuando fue recomendada para iniciar en“Jay y sus rayos X”. Allí se forjó en el periodismo de investigación que describe como una de sus pasiones, pero que “requiere de muchos sacrificios y horas de trabajo”.

“Uno tiene que estar 24 horas para atender las fuentes, realizar mucha investigación y es lindo cuando uno recibe la recompensa del trabajo... cuando te topas con la gratitud de la gente. Uno se siente que aportó al país de alguna forma. Ya tuvimos las primeras conversaciones para darle paso a las investigaciones que queremos presentar en ‘Las Noticias’. Tengo una investigación en marcha, hubo una pausa por lo del accidente, pero ahora lo retomo. Mi trabajo aquí también es seguir desarrollando el periodismo de investigación”, sostuvo entusiasta la joven natural de Patillas, egresada de la Universidad del Sagrado Corazón.

Ortiz vive agradecida de la oportunidad que tuvo en Telemundo, junto a Mojena, Fonseca y el resto de colegas que le permitieron desarrollar investigaciones gubernamentales, judiciales y trabajos de fiscalización a través de los reportajes. Admitió que no se arrepiente del paso que dio al aceptar ser parte del equipo de “Las Noticias”, ya que puede combinar los reportajes noticiosos del acontecer diario con la faceta investigativa.

“Estoy feliz con el equipo, con el trabajo, con los compañeros… de verdad que no me arrepiento. Estoy bien agradecida con la oportunidad”, puntualizó la reportera que reconoció que el noticiario poco a poco irá sumando audiencia.