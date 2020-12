Tras la salida el pasado viernes 18 de diciembre del programa “La Comay” del canal Mega TV, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios en el sentido de que el espacio de chismes presentado por Kobbo Santarrosa pasaría a emitirse por Telemundo Puerto Rico a partir de enero de 2021.

Ante estas informaciones José Cancela, presidente y gerente general de Telemundo Puerto Rico emitió unas declaraciones escritas desmintiendo tal información.

“Nuestra parrilla de programación hacia el futuro no se divulga, y menos con un mercado de televisión tan competitivo. Habiendo dicho esto, podemos decir con toda claridad que no está en nuestros planes transmitir el programa de La Comay. La campaña en redes es producto de la imaginación de alguien que no tiene mas nada que hacer”, afirmó Cancela, presidente y gerente general del Canal 2.

El programa de “La Comay” se integró a la programación de Mega TV en enero de 2019, luego de haber sido cancelado de Wapa TV en el 2013 como respuesta al repudio de sectores del público hacia el contenido del programa en el que predominaba la burla hacia las personas de la comunidad LGBTTQ, así como comentarios racistas y misóginos por parte de Santarrosa a través de la muñeca La Comay que este maneja. El programa de Wapa TV llevaba por nombre “SuperXclusivo”.

Durante su estadía en Mega TV se dio una protesta por part de cientos de personas luego que Santarrosa emitiera una serie de comentarios sobre la hija, menor de edad, de la candidata a la gobernación Alexandra Lúgaro.