La puertorriqueña Valeria Sofía Rodríguez se convirtió, anoche, en la primera eliminada de la etapa “All-Star” de la séptima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, de Telemundo. La campeona de la segunda edición se midió ante la integrante de los “Famosos” Alondra “Nona” González.

Antes de comenzar la jornada, “La Rebelde”, como es conocida en “la competencia más feroz del planeta”, aseguró que no se sentía cómoda con su desempeño durante la semana de entreno de la nueva etapa. Rodríguez añadió que ostentar el título de campeona la hacía cargar con un peso adicional.

“Sí yo sé lo que puedo dar y en cada posada he dado lo mejor de mí. Tal vez la puntería no se me ha dado. Es algo totalmente diferente, pero confío en mí, confío en mi equipo y siento que todavía falta”, comentó.

Mientras tanto, los boricuas Jeyvier Cintrón y Elías Tirado se mantienen en el juego que, al igual que en sus pasadas ediciones, regalará $200,000 al ganador y otros $200,000 a la ganadora.

PUBLICIDAD

“Exatlón Estados Unidos es un “reality show” de competencias deportivas, basado en el formato original de Turquía, producido y transmitido por Telemundo desde el 2018. El programa es presentado por Frederik Oldenbug. El objetivo es reunir 10 famosos y 10 civiles estadounidenses Latinos para enfrentar pruebas físicas y mentales.