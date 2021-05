En las pasadas semanas, el nombre de la periodista Veronique Abreu Tañón ha sonado muchísimo, no solo por destacarse como locutora en el turno de la mañana de WKAQ 580, sino porque comenzó a trabajar como una de las presentadoras del nuevo programa de noticias “ABC News Extra”, que se transmite de lunes a viernes, a las 7:30 p.m. por ABC Puerto Rico.

Esta comunicadora, con más de dos décadas de experiencia en los medios locales e internacionales se ha convertido en una figura que ha abierto camino para otras féminas en el campo de las telecomunicaciones.

En 2019, Abreu Tañón hizo historia en la radio en Puerto Rico al convertirse en la primera locutora mujer de WKAQ 580, una de las emisoras más longevas, con mayor historia y con la audiencia más grande de la radio AM en la isla. “En el verano de 2019 me surgió la oportunidad, pero la verdad es que pensaba que no me iban a coger, ya que nunca había habido una mujer ancla y locutora en WKAQ 580”, indicó la periodista quien trabajó por muchos años como corresponsal en la isla del programa “Primer Impacto” de Univision. “Cuando me dijeron que me habían seleccionado, lo primero que me pasó por la mente fue ‘voy a estar con Rubén Sánchez en el programa número uno de la radio y que todos escuchamos’. Pero en vez de ponerme nerviosa, me puse a pensar que me habían escogido porque querían mi voz, mi ‘delivery’ y confiaban en mi desempeño. No lo vi como reto, sino todo lo contrario, fue una reafirmación de que la gerencia y la empresa confiaban en mí”, añadió.

Aunque a primera instancia la periodista luce como una persona seria, hay que decir que detrás de la máscara profesional, hay una mujer sencilla y humilde, que disfruta de su vida privada, la cual está centrada en su familia. Además de todas sus responsabilidades profesionales, Abreu Tañón es madre de una adolescente de 18 años que está a punto de graduarse de escuela superior. Por eso, la mayoría de su tiempo libre trata de dedicárselo a Veronique Isabel, quien quisiera estudiar medicina en la universidad y hacer una concentración en pediatría.

Su hija ha sido su gran compañera de vida y ha podido ser espectadora del crecimiento profesional de Abreu Tañón, por lo que cuando le dijo que iba a ser la primera locutora mujer en WKAQ Radio, su hija se puso muy contenta y alegre. “A mí también me dio mucha alegría, pero fue más por ella, no solo porque se sentía contenta, sino porque ya reconoce y sabe que las mujeres podemos hacer lo que nos propongamos”, destacó la comunicadora.

En esa línea, en el programa de televisión “ABC News Extra”, Abreu Tañón también comparte escenario con las periodistas Milly Méndez y Liam Rodríguez, quienes forman el primer noticiero semanal en la isla donde todo el equipo frente a las cámaras son solo mujeres. Este rol de ser una persona que está rompiendo moldes en las telecomunicaciones en la isla, aunque no es algo que haya buscado, es algo que le agrada y le da cierto sentido a cómo se ha comportado profesionalmente desde sus inicios. “Me siento muy feliz con este rol, aunque no lo busque. Pero siempre he defendido mucho el derecho de la mujer y la equidad en el trabajo”, mencionó la periodista, quien también estudió relaciones internacionales en la Universidad de Massachussets. “Siempre he defendido que las mujeres debemos tener igual paga que los hombres, así como los derechos a la lactancia, y de las mujeres embarazadas, entre muchos otros”, dijo.

Relación amorosa con Rubén Sánchez

Sin saberlo, el haber comenzado a trabajar en WKAQ 580 también cambiaría la vida amorosa de la periodista para siempre. “Yo nunca había interactuado en mi vida con Rubén Sánchez. Cuando llegué al nuevo trabajo el 17 de junio de 2019, me pareció una persona sencilla, humilde, cándida, inteligente, muy colaborador y que aceptaba sugerencias. Comenzamos a trabajar juntos, pero no había nada entre nosotros”, comentó entre risas la periodista. “Hasta que un día vino Cupido y nos flechó”, vaciló.

Según narró Abreu Tañón, sin esperárselo el presentador del programa “Temprano en la mañana” la invitó tomarse un café después que salieran de trabajar por la tarde. En ese momento, la también abogada, trabajaba por las tardes en un bufete. “Lo primero que me pasó por la mente es ‘me está invitando a un café, pero yo no tomo café por las tardes’. Pero, bueno, le dije que sí. Ese día, por razones de trabajo en el bufete, salí más tarde y él me estuvo esperando en el restaurante desde las 4:15 p.m. como hasta las 6:00 p.m.”, añadió Abreu Tañón. “Nos tomamos el café, comimos y la pasamos súper chévere ese día”, relató. La química fue tanta entre ambos, que están comprometidos y tienen planes de casarse en un futuro no muy lejano.

Cuestionada sobre cuán fácil o difícil se le hace trabajar directamente con su pareja, Abreu Tañón dejó claro que es algo que disfruta mucho. “Es bien fácil trabajar con tu pareja, porque me encanta mi trabajo y trabajar con él es bien chévere, porque compartimos las ideas, nos respetamos mutuamente y nuestro espacio de trabajo”, comentó la graduada de la Universidad de Puerto Rico. “El trabajo para cada uno de nosotros es lo primero. Obviamente, como todas las parejas uno se puede molestar, pero no se nota al aire. Aunque nos molestemos tenemos que seguir trabajando, porque ese es el pan de cada día para nosotros. Pero, qué mejor que trabajar con la persona que tú amas”.

Hace unos días, ambos periodistas se convirtieron en “trending topic” en las redes sociales, luego de que en una pausa comericial en el programa de la radio se activara una de las cámaras que transmiten en vivo el programa a través de Facebook, dejando ver una escena inusual en la cual Sánchez entra a la cabina donde trabaja Abreu Tañón y se dan un abrazo y un beso. A pesar de que nunca había pasado y todo el revuelo que se formó, la periodista lo tomó a broma y buscó el lado positivo del asunto. “Esto es algo que nunca nos había pasado. Nos enteramos como a la hora de haber ocurrido por un mensaje que me envió un amigo en común”, dijo Abreu Tañón entre carcajadas. “Pero entiendo que en los momentos que está viviendo Puerto Rico eso es algo positivo. Si de alguna forma, la gente se alegra con eso, me parece bien. Y si ayuda a que las personas quieran imitarnos y darse amor, mejor. No nos importa que se rían y hagan memes. No tenemos problema con eso. Nosotros no tenemos nada que esconder. La empresa y todo el mundo sabe que estamos juntos. Nosotros somos pareja y nos amamos y espero que esto siga así por 60 años más”, afirmó.